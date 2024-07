Durch die Isolation muss Russland Waren aus dem Westen immer mehr mit eigener Produktion ersetzen. Wie es dabei vorgeht. Was ein KGB-Freund Putins prophezeit. Und in welchen Bereichen „Made in Russia“ schon so weit ist, dass es dem isolierten Land das Überleben sichert.

Ginge es nur um Gin, die Sache wäre geritzt. Nicht nur, dass sich der Konsum der farblosen Spirituose mit Wacholder in Russland in den vergangenen fünf Jahren verfünfeinhalbfacht hat – und 2023 die zweitstärkste Zuwachsrate unter den alkoholischen Getränken aufwies. Der plötzliche Nachfrageboom ließ auch die lokale Produktion aufblühen. Heute stelle praktisch jede Alkoholfabrik ihren eigenen Gin her, sagte ein Branchenexperte dieser Tage gegenüber dem Wirtschaftsmedium RBK.

So überlebt Russland in der Isolation

Alles also nicht so schwer?