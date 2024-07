Denkt Biden nun doch über Rückzug nach?

Der US-Präsident soll noch keine Entscheidung getroffen haben, er dürfte laut Medienberichten nun aber erwägen, den Weg freizumachen. Zuletzt hatte Barack Obama Bedenken an Bidens Kandidatur geäußert.

Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt US-Präsident Joe Biden einen Rückzug aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf mehrere Personen aus dem nahen Umfeld des Demokraten, der 81-Jährige scheine allmählich zu akzeptieren, dass er seinen Wahlkampf womöglich aufgeben müsse.

Er habe begonnen, „sich mit dem Gedanken abzufinden, dass er im November möglicherweise nicht gewinnen kann und aus dem Rennen aussteigen muss, um den wachsenden Forderungen vieler besorgter Mitglieder seiner Partei nachzugeben“, schrieb die Zeitung. Biden habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen. Öffentlich hat der Präsident bisher alle Rückzugsforderungen aus der eigenen Partei rigoros zurückgewiesen. Auch sein Wahlkampfteam betont beharrlich, Biden habe nicht vor, hinzuschmeißen. Zuletzt stieg der parteiinterne Druck auf ihn jedoch noch einmal enorm.

„Er denkt ernsthaft darüber nach“

Ein Ausstieg sei nur noch eine Frage der Zeit. „Ich weiß mit Sicherheit, dass er tatsächlich in sich geht“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte. „Er denkt sehr ernsthaft darüber nach.“ Ein weiterer Insider bei den Demokraten sagte, der derzeit an Corona erkrankte Biden habe die Zeichen der Zeit erkannt: „Es fühlt sich so an, als wäre es eine Frage des ... Wann, nicht des Ob.“ Eine der Personen aus Bidens engem Umfeld sagte der „New York Times“, es wäre keine Überraschung, wenn Biden bald eine Rückzugsankündigung machen und seine Stellvertreterin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November vorschlagen würde. Ein Ausstieg sei nur noch eine Frage der Zeit.

Die „Washington Post“ wiederum berichtete unter Berufung auf drei Kongressabgeordnete, die Biden-Vertraute und frühere demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi habe mehreren Parteikollegen im Parlament gesagt, sie glaube, dass Biden recht bald davon überzeugt werden könne, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen. Auch sie habe ernsthafte Zweifel, dass er die Wahl im November gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gewinnen könne. Das Büro von Pelosi reagiert zunächst nicht auf Anfragen.

Wahlkampfteam dementiert

Bidens stellvertretender Wahlkampfleiter, Cedric Richmond, erklärte gegenüber dem Sender MSNBC, die Berichterstattung sei falsch. Der Präsident habe gesagt, er kandidiere. Quentin Fulks, ebenfalls stellvertretender Wahlkampfleiter, hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Der Präsident sei nicht unentschlossen und habe seine Entscheidung getroffen, sagte er. Biden kandidiere. Die Wahlkampagne schreite voran.

Biden ist wegen seines hohen Alters und Zweifeln an seiner geistigen Verfassung mit einer parteiinternen Rebellion konfrontiert. Seit einem desaströsen Auftritt bei einem Fernsehduell gegen Trump Ende Juni forderten ihn diverse demokratische Abgeordnete offen auf, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen. Viele weitere äußerten sich öffentlich sehr besorgt über seine Wahlchancen.

Zuletzt wagten sich auch prominente Demokraten mit entsprechenden Wortmeldungen hervor. Zuletzt war es auch der frühere US-Präsident Barack Obama, der sich offenbar skeptisch über die Wiederwahlchancen Biden geäußert hat.Und Medienberichten zufolge drängt hinter den Kulissen inzwischen auch die allererste Reihe der Partei Biden zu einem Rückzug.

Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus absolviert Biden derzeit keine öffentlichen Termine. Er isoliert sich in seinem Privathaus in Rehoboth Beach im US-Staat Delaware. (APA/dpa)