Houthi-Rebellen bekennen sich zu Drohnenangriff in Tel Aviv

In der Nähe einer Niederlassung der US-Botschaft ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Eine Person wurde getötet, acht Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es in der Nacht auf Freitag zu einer schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft gekommen. Ein Mensch sei bei dem Vorfall getötet worden, acht Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Plattform X mit. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte es sich um einen Drohnenangriff gehandelt haben.

Das israelische Militär untersucht eigenen Angaben zufolge den Vorfall. Auch umliegende Gebäude wurden laut Berichten beschädigt. Es sei kein Luftschutzalarm ausgelöst worden, berichtete das Militär. Die Luftpatrouillen seien zum Schutz des israelischen Luftraums verstärkt worden. Man habe aber keine neuen Zivilschutzmaßnahmen angeordnet.

„Eine erste Untersuchung deutet darauf hin, dass die Explosion in Tel Aviv durch den Absturz eines Fluggerätes verursacht wurde und keine Sirenen aktiviert wurden“, erklärte das israelische Militär. „Der Vorfall wird derzeit gründlich untersucht.“ Patrouillienflüge seien verstärkt worden, um den israelischen Luftraum zu schützen. Neue Zivilschutzmaßnahmen seien jedoch nicht angeordnet worden. Die Polizei teilte mit, man habe in einer Wohnung in der Nähe des Explosionsortes die Leiche eines Mannes gefunden. Die Umstände würden derzeit untersucht.

Houthi bekennen sich zu Angriff

Der Militärsprecher der militanten Houthi-Rebellen im Jemen erklärte unterdessen auf X, die Gruppe habe den Angriff zu verantworten. Zudem wolle man aus Solidarität zu den Palästinensern weiterhin Angriffe auf Israel verüben. Tel Aviv sei ein „primäres Ziel“, dass sich innerhalb des Aktionsradius der zur Verfügung stehenden Waffen befinde.

Die Houthi-Miliz gehört wie auch die Hisbollah zur vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes und ist mit der radikalen Palästinenserorganisation Hamas verbündet. Die Houthi greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an, die sie in Zusammenhang mit Israel bringen, und haben wiederholt Drohnen und Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert. In der Regel werden sie aber vom israelischen Militär abgefangen.

Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah hatte am Mittwoch damit gedroht, neue israelische Ziele anzugreifen, sollte das israelische Militär weiterhin Zivilisten im Libanon attackieren. Dann könnten Raketen auf Siedlungen abgefeuert werden, die bisher nicht im Visier gewesen seien, sagte Nasrallah. Die Hisbollah erkennt Israel als Staat nicht an und bezeichnet alle israelischen Bevölkerungszentren als Siedlungen. Die Hisbollah und das israelische Militär liefern sich seit geraumer Zeit Scharmützel an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel.

