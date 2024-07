Die Frage nach der Bürotemperatur macht manch soziale Situation erträglich.

Wenn sich die Temperatur über Wochen hinweg konstant rund um die mittlere Hitzewarnung einpendelt und das Wetter ob fehlender Varianz wenig Gesprächsstoff hergibt, springt dankenswerterweise die Klimaanlage als Small-Talk-Thema ein. „Ist es bei euch auch so heiß“, beginnt der Interviewpartner das Gespräch, „oder habt ihr eine Klimaanlage?“

Wir haben eine, selten war die Erleichterung über die fehlende denkmalwürdige Ästhetik des Gebäudes größer. Denn Alternativen, wie sie an anderen Arbeitsstätten praktiziert werden, klingen so, als würden sie der Arbeiterkammer keine Freude bereiten. Eine Bekannte erzählt von der Qual der Wahl zwischen einer mobilen Schreibtisch-Klimaanlage oder hitzefrei. Eine zweite berichtet von der Firmenvorgabe, man dürfe aus Datenschutzgründen (?) nicht durchlüften. Eine Kollegin trumpft mit der besten Anekdote auf – ihr Bruder werde bald die Gleichstellungskommission bemühen, damit auch Männer in kurzen Hosen im Büro willkommen seien.

Schwitzen stärkt den sozialen Zusammenhalt

Schließlich ist da noch Transdanubiens höchstes Bürogebäude, in dem Manager seit Wochen ganz ohne Klimaanlage arbeiten. Wenn auch die Wichtigsten im Land schwitzen, stärkt das den sozialen Zusammenhalt. Auch im eigenen Büro ergeben sich klimaanlagenbedingt neue Fronten: So bekommt die eine Sitznachbarin von zu viel Klimaanalage Kopfweh, die andere hält den Regler gern konstant bei fünf Grad. Ob die von mir präferierten 20 Grad als maßvoller Kompromiss akzeptiert werden? Da kann man sich schon einmal um Kopf und Kragen reden.

Wenn neue Sprachmuster im Alltag Einzug halten, ist das ein guter Zeitpunkt, um frisch sensibilisiert zu überprüfen, wie viel Small Talk die eigene Beziehung ausmacht. „Nur noch drei Tage“, bekomme ich abends auf der Couch erklärt, „dann kommt endlich der Ventilator, den ich fürs Homeoffice bestellt habe.“ Bei der Klimaanlage sind wir (noch) nicht.

