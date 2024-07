5000 Euro muss eine italienische Journalistin zahlen, wegen eines Tweets, in dem sie sich über die Körpergröße von Italiens Premierministerin Meloni lustig machte.

Im Oktober 2021 hatte sich die italienische Journalistin Giulia Cortese auf X (ehemals Twitter) einem hitzigen Austausch mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hingegeben. Dabei hat sie etwa eine Fotomontage veröffentlicht, die Meloni mit Italiens früherem faschistischen Diktator Benito Mussolini zeigt. Italiens rechtsnationale Premierministerin drohte daraufhin mit rechtlichen Schritten und leitete diese schließlich auch ein.

Cortese aber legte mit noch einem weiteren Beitrag nach: „Du machst mir keine Angst, Giorgia Meloni. Denn du bist nur 1,2 Meter groß. Ich kann dich nicht einmal sehen.“ Melonis Größe wird auf verschiedenen Medien-Websites mit 1,58 m bis 1,63 m angegeben. Corteses Tweet wurde von einem Mailänder Gericht nun als „Body Shaming“ bezeichnet und die Journalistin dazu verurteilt, Meloni 5000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Dies berichteten lokale Medien.

Sie wurde außerdem zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro auf Bewährung verurteilt. Die Journalistin kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Sollte Meloni etwaige Entschädigungen erhalten, werde sie diese für wohltätige Zwecke spenden, erklärte ihr Anwalt.

„Harte Zeit für Journalisten“

Cortese schrieb am Donnerstag auf X, es sei eine harte Zeit für unabhängige Journalisten in Italien. Italiens Regierung habe „ein ernsthaftes Problem“ mit der Meinungsfreiheit und dem journalistischen Dissens. „Hoffen wir auf bessere Tage in der Zukunft. Wir werden nicht aufgeben!“, fügte sie hinzu.

Für Meloni ist es nicht das erste Mal, Journalisten vor Gericht zu zerren. Letztes Jahr verurteilte ein Gericht in Rom den Bestsellerautor Roberto Saviano zu einer Geldstrafe von 1000 Euro plus Gerichtskosten, nachdem er sie im Jahr 2021 im Fernsehen wegen ihrer harten Haltung zur illegalen Einwanderung beleidigt hatte. (APA/red.)