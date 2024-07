Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig im Gespräch über einander beleidigende Politiker, gewaltvolle Sprache und einen verrohten Diskurs.

Ein Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, Gewaltvolle Attentate und Attacken auf Politiker, abfällige Beleidigungen in politischen Diskussionen und Themen, die die Gesellschaft spalten. Der politische Diskurs scheint rauer geworden zu sein, in Elefantenrunden, in den Schlagzeilen, und im privaten Umfeld.

Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig spricht in dieser Folge über den Einfluss von Social-Media-Plattformen auf unsere Diskussionskultur, darüber, ob rechtspopulistische Parteien besonders gern auf Beleidigungen setzen und ob unsere Gesellschaft tatsächlich eine gespaltene ist.

Gast: Ingrid Brodnig, Journalistin und Autorin

Host: Christine Mayrhofer

Credits: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig ist Expertin für Digitalisierung, Verschwörungstheorien und Hass im Netz. Gianmaria Gava

Buchtipp Ingrid Brodnig, Wider die Verrohung. Über die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten, Brandstätter, 176 Seiten, 22 € beigestellt.

Mehr zum Thema: