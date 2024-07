Frist verabsäumt: Kein neues RSV-Medikament für Österreich

Trotz eindeutiger Empfehlungen seitens Experten reagierte das Gesundheitsministerium zögerlich und bestellte keine Medikamente für den kommenden Winter. Jetzt ist es zu spät.

Die Absage ist endgültig. „Was schon länger befürchtet und angekündigt wurde, ist nun leider eingetreten“, heißt es in einem E-Mail einer Mitarbeiterin des französischen Pharmaunternehmens Sanofi an ausgewählte Ärzte. „Aufgrund der hohen Nachfrage anderer Länder können wir in Österreich Nirsevimab (Markenname: Beyfortus, Anm.) erst ab der Saison 2025/2026 anbieten.“ Und weiter: „Vonseiten der österreichischen Politik haben wir bis dato leider keine Bestätigung zur Finanzierung von Nirsevimab für die kommende Saison erhalten.“