Trend-Hobby Töpfern: Wie der richtige Ton neue Ideen bringen kann

Töpfern verlangt vollste Konzentration auf das Objekt und zwingt zur Entschleunigung. • Ruben Gutzat

Töpfern sei das neue Pilates, titelte die „New York Times“ vor einigen Jahren. Aber das Handwerk ist nicht nur ein Hype, sondern kann auch kognitiv zu positiven Effekten führen.

Die Töpferscheiben, die drehen sich – zumindest in Wien – seit einigen Jahren gefühlt an jeder Ecke. Ein Keramikstudio nach dem anderen schießt aus dem Boden, das Angebot reicht von After-Work-Töpfern über Yoga-Keramik-Retreats bis hin zum Teambuilding mit Ton. Ein aufgeblasener Hipster-Boom, könnte man denken, bevor man selbst in den Ton greift. Und tatsächlich: Mit Genuss wird der Klumpen in den Händen gequetscht und mit dem Daumen bearbeitet, bis er – in etwa – die gewünschte Form angenommen hat. Das hypnotisiert beinahe und kann etwa für gestresste Großstädter mit Bürojob wie eine taktile Entspannungsübung wirken. Beim Schlafengehen schwirren die Gedanken dann nicht mehr um all die unbeantworteten E-Mails, sondern eher um die Frage, mit welcher Farbe man das Kaffeehäferl denn nun glasieren wird und ob der Henkel doch eher klassisch rund oder modern eckig werden soll. Bei einigen Menschen scheint der Trend nicht mehr abzureißen, die bemalten Tellerchen im Schrank türmen sich.

Renaissance des Handwerks kündigte sich an

Stefanie Koemeda, Keramikerin und Gründerin der Tonhalle mit Standorten im 3. und 10. Bezirk, versteht die Faszination, die von diesem Handwerk ausgeht. „Schon während meines Studiums an der Angewandten zeichnete sich eine Renaissance der alten Handwerkskünste ab. Es wurde wieder mehr mit Textilien gearbeitet, gestrickt – und eben getöpfert.“ Was Hobbykeramiker und -keramikerinnen zum Töpfern treibe, sei vor allem der Wunsch, wieder etwas mit den Händen zu tun und so runterzukommen vom Alltag und dem Berufsleben vor den Bildschirmen. Social Media treibe – paradoxerweise – den Hype weiter an: Die dort herumschwirrenden Nude-Töne und Skulpturen dienen vielen als Inspiration für die eigenen Werke.

Nur die Scheibe und Ich: Töpfern entschleunigt und hilft, runterzukommen. Ruben Gutzat

Aber was ist das Besondere an der Keramik, was kann man dabei lernen? Es sei ein weites Feld, in dem man viel ausprobieren könne, erklärt Koemeda: „Die meisten beginnen mit einem Drehkurs und versuchen, ihre erste Schüssel an der Töpferscheibe zu drehen.“ Die Kurse zur Aufbautechnik machen der Künstlerin besonders Freude. Hier arbeitet man mit einem Tonklumpen am Tisch und ist nicht an technische Schritte gebunden. „Im Prinzip kannst du sofort machen, was du willst“, erzählt sie. Selbst Menschen, die von sich behaupten, nicht so die „Bastler“ zu sein, würden es so schaffen, in einem dreistündigen Kurs komplett abzutauchen. „Du kannst nicht aufs Handy schauen, weil die Finger einfach dreckig sind, und hast auch keine Vorlagen – dabei entstehen die schönsten Sachen.“

»Du kannst nicht aufs Handy schauen, weil die Finger einfach dreckig sind, und hast auch keine Vorlagen – dabei entstehen die schönsten Sachen.« Stefanie Koemeda Gründerin Tonhalle

Kreatives Denken koppelt Netzwerke

Dieses Abtauchen in eine kreative ­Tätigkeit wie die Handwerkskunst führt zu einem entspannt-fokussierten Zustand, der unsere Problemlösefähigkeit stimuliert, wie Mathias Benedek von der Universität Graz ­erklärt. „Zwar gibt es über das Töpfern und die Auswirkungen auf das Gehirn noch keine konkreten ­Studien, wir haben aber bei klassischen Kreativitätsdomänen wie Musizieren oder Zeichnen gesehen, dass es im Gehirn zu einer Koppelung ­zwischen dem Default-Mode-Netzwerk und dem Executive-Control-Netzwerk kommt.“ Dies deute darauf hin, dass wir bei kreativen Tätigkeiten spontane und zielgerichtete Formen des Informationsabrufs kombinieren. „Beim kreativen Denken richten wir die Aufmerksamkeit sehr stark nach innen, wir imaginieren. Ganz im Gegensatz zur Bildschirm­arbeit“, so Benedek. Man betrachte ein inneres, mentales Bild, kann es verändern und weiterent­wickeln.

»Im Zustand der kreativen Arbeit haben andere Ideen und Lösungsan­sätze eine höhere ­Chance, in die Auf­merksamkeit zu rücken.« Mathias Benedek Universität Graz

In Töpfersprache ausgedrückt: Man stellt sich vor, wie diese Vase aussehen soll oder wie man sie bemalt. Alle äußeren Reize werden bei diesem Vorgang ausgeblendet. „In diesem besonderen Zustand der kreativen Arbeit haben andere Ideen und Lösungsansätze eine höhere Chance, in die Aufmerksamkeit zu rücken“, erklärt der Forscher. Denn das Gehirn sei eine „Problemlösemaschine“ und lasse unsere Gedanken immer wieder zu Dingen schweifen, die noch nicht abgeschlossen sind. Im Zustand des kreativen Denkens könnten diese noch freier wandern. Man kennt es vom Joggen: Das Gehirn wird stimuliert, aber ist kognitiv nicht ausgelastet, und schon kommt etwa die Idee der perfekten Headline für einen Artikel, an dem man gerade schreibt.

Es muss nicht die perfekte Vase sein

Jedoch gibt es in der kreativen Arbeit unterschiedliche Ansätze: Entweder versucht man, etwas perfekt zu kopieren, und setzt zum Beispiel eine Vase nach konkretem Vorbild um – das kann wichtig sein, um die Technik zu erlernen. Oder man improvisiert. Benedek: „In der Kreativitätsforschung spricht man erst von kreativ, wenn man sich selbst einbringt und etwas Neues kreiert.“ Dieser individuelle Ausdruck sei auch eines der Motive, warum Menschen in ihrer Freizeit überhaupt neue kreative Tätigkeiten erlernen wollen. Der stärkste Treiber sei aber die Freude an der Tätigkeit sowie die Herausforderung, Neues zu lernen.

Dass man beim Töpfern sofort etwas Neues schafft, dessen ist sich Koemeda sicher. „Da sind wir in der Tonhalle aber bestimmt ein Nischenprodukt.“ Sie wisse, dass Personen in anderen Studios gerne mit tollen Schüsseln und Vasen aus dem Kurs herausgehen, „unser Ansatz ist aber ein anderer: Wir geben nicht vor, welches Produkt die Teilnehmenden schaffen wollen. Man kann machen, was man will.“ So schaffen die Teilnehmenden etwas Individuelles und können sich trotzdem an neue Techniken herantasten.

Viele haben den Anspruch, etwas perfektes zu machen. Das kreative Ausprobieren ist jedoch auch eine Möglichkeit. Ruben Gutzat

Auch interessant: Wer nicht gleich töpfern, nähen oder zeichnen lernen, aber trotzdem kreativ sein will, kann auch einfach tagträumen. Dieses Mind-Wandering, so Benedek, stelle an sich schon eine kreative Aktivität dar und könne uns ebenfalls auf neue Ideen bringen.