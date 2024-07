Objekte mit reichlich Altholz: in der Stadt und auf der Alm

Alpiner Chic ist derzeit in fast allen Varianten und Lagen Österreichs zu haben. Ein Blick auf drei Beispiele solcher Immobilien.

Ein paar Wochen noch gehören die Schwimmteiche, die Nähe zu Wanderwegen und Golfplätzen zu den Assets, die die emotionale Komponente des Immobilienkaufs in den heimischen Bergen bedienen. Ehe dann wieder die Themen Skipisten-Nähe, der offene Kamin und die Wellnesslandschaft mit Sauna dominieren.

Allerdings verlängern, verschieben bzw. vertauschen sich die Saisonen schon seit einigen Jahren. Immer mehr Eigentümer von Zweitwohnsitzen verbringen die warme Jahreszeit im angenehm kühlen Alpenraum und weichen dann im Winter auf die einstigen Sommerdestinationen Mallorca und Co. aus. Gewisse Rennwochenenden und der Jahreswechsel bilden natürlich die Ausnahme. Eine veränderte Nachfrage, der auch die Projektentwickler immer stärker Rechnung tragen: mit schön gestalteten Gärten und Schwimmteichen, die dafür sorgen, dass man auch vor großen Bergpanoramen entspannt in der Sonne liegen und Abkühlung im Gebirgswasser finden kann. Folgend drei Beispiele.

Fixfertige Baupläne auf der Schleichalm

In die Kategorie „Gut geplant und bereits bewilligt“ fällt eine Alm im Skigebiet Sankt Johann am Kitzbüheler Horn. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Wald und Wiesen gibt es neben einem eigenen See einen 300 Quadratmeter großen Altbestand, von dem 109 Quadratmeter als Freizeitwohnsitz gewidmet sind.

Außerdem fixfertige und bewilligte Baupläne für 536 Quadratmeter, davon 155 als Freizeitwohnsitz gewidmet. Sind diese einmal umgesetzt, soll auf der Schleichalm – die im Sommer mit dem Auto, im Winter mit dem Ski-Doo oder per Gondel erreichbar ist – neben einem großen Chalet ein Seehaus entstehen, außerdem sind mehrere Sonnenterrassen geplant, die teils beide Häuser verbinden.

Das derzeitige Konzept sieht eine Wohnfläche von 300 Quadratmetern vor, von denen sich die eine Hälfte hinter bodentiefen Fenstern auf der oberen Etage befindet. Geschlafen wird im unteren Teil, wo wahlweise bis zu zehn Schlafplätze möglich sind – oder ein 70 Quadratmeter großes Hauptschlafzimmer samt Kamin, Ankleidebereich und natürlich privatem Bad. Der Kaufpreis für den Grund, den Altbestand und die Baugenehmigung liegt bei 5,45 Mio. Euro. Für die Fertigstellung des Neubauprojektes müssen weitere knapp zwölf Millionen Euro einkalkuliert werden. Vermittelt wird die Alm über Karin Gornik Immobilien.

Penthäuser in Kirchberg

Wenn es in der Kitzbüheler Gegend etwas kleiner sein darf, könn­ten die Gaisberg Residences eine Alternative sein. In Kirchberg entstehen drei Eigentumswohnungen in einem Neubauprojekt, die das begehrte Prädikat „Ski in/Ski out“ aufweisen können. Allerdings ohne den Aufwand, der mit einem eigenen Haus und Grund verbunden ist – auch wenn bei der knapp 124 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Gartenwohnung hin und wieder der Rasen gemäht werden muss.

In Kirchberg entstehen die Gaisberg Residences. Cum Laude Immobilia

Die darüber liegenden Penthouses mit 220 bzw. 225 Quadratmetern und jeweils drei Zimmern haben als Freiflächen rund 50 Quadratmeter große Terrassen. Außerdem sorgen hier der Altholz-Sichtdachstuhl für besonders große Ausblicke und ein privater Lift für standesgemäßen Zugang. In allen drei Einheiten finden sich raumhohe Fensterfronten, ein offener Kamin, ein privater Wellnessbereich mit Altholzsauna, massive Holzböden und Altholztüren, Occhio-Lampen und elektrische Raff­stores. Eingerichtet und ausgestattet sind die Einheiten mit Tischlerarbeiten und Designermöbeln. Mit dem Bau ist bereits begonnen worden, vermittelt werden die Einheiten zu Preisen von 1,35 bis 3,25 Millionen Euro von Cum Laude Immobilia.

Alpiner Stil in Seefeld

In der Stadt und trotzdem in den Bergen zu wohnen, hat seinen eigenen Reiz. Aktuell lässt sich diese Kombination in Seefeld in Tirol finden, wo im Zentrum ein Chalet mit 636 Quadratmetern Wohnfläche und aktuell 17 Zimmern zum Verkauf steht. Im Jahr 1900 gebaut, wurde das Haus vor gut zehn Jahren von einem italienischen Innenarchitekten im lokal alpinen Stil generalsaniert und mit dem Namen Virtuo versehen.

In Seefeld steht ein im Jahr 1900 erbautes Objekt zum Verkauf. Sotheby’s Austria

Derzeit wird das Chalet in der Fußgängerzone mit Parkplatz beim Haus teils privat, teils gewerblich genutzt und ist in Suiten aufgeteilt. Darunter eine gut 100 Quadratmeter große „King’s Suite“ mit 70 Quadratmetern Terrasse und eine „Queen’s Suite“ mit Balkon und Aufgang ins Dachstüberl samt Balkon. Außerdem gibt es noch vier kleine Apartments mit Freiflächen.

Im Erdgeschoß finden sich drei kleine, vermietete Geschäftseinheiten. Außerdem gibt es eine Garage und einen Carport. Vermittelt wird das Objekt sowohl als Asset- als auch als Share-Deal über Sotheby’s Austria in Wien, der Kaufpreis liegt bei 7,55 Millionen Euro.

Design-Chalet in Kaprun

Im Bezirk Zell am See ist im Vorjahr ein Chalet fertiggestellt worden, das von einem Innenarchitekten mit italienischen Designermöbeln ausgestattet und komplett möbliert verkauft wird. Zehn Minuten von der Piste entfernt, sorgt das Anwesen auch abseits der Lifte für Vergnügen: unter anderem mit einem Outdoor-Feuerplatz samt Grillfunktion, einem Indoor-Kamin und einem unverbaubaren 360-Grad-Panoramablick über die Salzburger Alpen – der auch vom Infinity-Pool aus genossen werden kann.

Das Chalet bei Kaprun. Helion Immobilien

Gewohnt wird hier auf 360 Quadratmetern, die sich auf fünf Schlafzimmer und sechs Bäder verteilen. Außerdem gibt es einen Skikeller für die Ausrüstung von bis zu zwölf Personen. Personal oder Gäste finden in einer 40 Quadratmeter großen, separat zugänglichen Einliegerwohnung Platz. Die Anreise ist über den sieben Minuten entfernten Flugplatz Zell am See möglich.

Zu den Außenflächen gehört neben der 160 Quadratmeter großen Terrasse ein zehn Quadratmeter großer Balkon. Bis zu drei Autos können in der beheizten Tiefgarage untergebracht werden. Vermittelt wird das Chalet über Helion Immobilien, aufgerufen sind 2,35 Mio. Euro. (sma)