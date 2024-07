Die ÖVP scheitert mit der Umsetzung einer steuerfreien Behaltefrist für Aktien am Koalitionspartner. Interessant dabei: Keine andere Partei hat so viele Aktienbesitzer, wie die Grünen.

In der nächsten Regierung wird vieles besser – vorausgesetzt, die ÖVP gehört ihr wieder an. Das verspricht uns zumindest die ÖVP.

Bundeskanzler Karl Nehammer will die Schnellstraßen S34 und S8 bauen lassen, deren Planung der aktuelle Koalitionspartner in Gestalt von Verkehrsministerin Leonore Gewessler stoppen hat lassen. Und Finanzminister Magnus Brunner kündigte jetzt im meist interessanten Podcast des Finanzministeriums, „Finance Friday“, an, dass man in der nächsten Regierung die Behaltefrist für Aktien umsetzen wolle. Damit sollen Aktiengewinne steuerfrei sein.

Das waren sie auch schon bis 2011, vorausgesetzt, man hat die Aktien erst nach einem Jahr wieder verkauft. Die Regierung Faymann I hat die sogenannte „Spekulationsfrist” im Rahmen eines Steuer- und Sparpakets, das unter anderem eine Flugticketabgabe brachte, mit Anfang 2012 abgeschafft. Aktuell bezahlt man für Aktiengewinne 27,5 Prozent Steuer.