Störung bei Microsoft und die Welt steht still 

Weltweit stehen Computersysteme still. Ein Microsoft-Update scheint eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst zu haben.

Weltweit stehen Computersysteme still. Ein Microsoft-Update scheint eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst zu haben. Reuters / Aap

Der Software-Riese hat ein Problem. Dabei geht es nicht nur darum, dass E-Mails nicht gesendet oder empfangen werden. Weltweit stehen Flughäfen, Tankstellen, Banken still. Die Störungen reichen von Australien bis Deutschland.

Banken, Fluggesellschaften, Tankstellen und selbst Rettungsdienste stehen still. Grund dafür ist Microsoft und ein Problem seitens des Sicherheitsanbieters Crowdstrike. Unklar ist, welcher Microsoft-Dienst gerade stolpert. Fest steht: das öffentliche Leben steht in manchen Teilen dieser Länder still. Vor allem Australien, USA und Indien scheinen betroffen zu sein. Fernsehsender scheinen ebenfalls nicht senden zu können, oder nur sehr eingeschränkt.

In Alaska scheint das Problem darüber hinaus auch die Rettungsdienste zu betreffen. So seien viele 911- und NIcht-Notrufzentren nicht erreichbar oder nur teilweise. Australien, der Kontinent ist nach derzeitigem Wissenstand am meisten davon betroffen, sagte, dass im Gegensatz zu Alaska die Notrufdienste nicht von den Ausfällen betroffen sind aber dass es mit anderen staatlichen Notfalldienstleistern zusammenarbeitet, um Backup-Prozesse zu implementieren.

In Geschäften kommt es in Australien hingegen zu langen Warteschlangen. Die Kassensysteme sind heruntergefahren und es gibt auch Probleme mit den Schnittstellen zu den Finanzinstituten.

Der britische Sender Sky ist derzeit offline. Lediglich eine statische Textzeile informiert die Zuschauer über die Probleme: „Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung. Wir hoffen, die Übertragung bald fortsetzen zu können.“

In den USA haben die Fluggesellschaften American Airlines, United und Delta die US-Luftfahrtbehörde um einen „globalen Flugstopp für alle Flüge“ gebeten. Der Flugverkehr am Berliner Flughafen BER ist eingestellt. Eine Sprecherin bestätigt gegenüber Netzwelt, dass dies voraussichtlich noch bis 10 Uhr der Fall sein wird, da es zu einem Serverausfall gekommen sei.

Auch Wien ist betroffen, wie der Flughafen gegenüber der „Presse“ bestätigt. Bei Ryanair, Eurowings und Wizzair stehen die Check-in-Systeme derzeit still.

Microsoft hat in den frühen Morgenstunden auf dem Kurznachrichtendienst X gemeldet, dass die Störung behoben wurde. Jedoch scheint der Dienst Crowdstrike noch mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen. Der australische Innenminister sagte indes, dass es keinerlei Hinweise gibt, dass es sich um einen Cyberangriff handelt.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.