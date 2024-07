Layla Martínez: Das Geisterhaus 

Die spanische Autorin erzählt eine düstere Rachegeschichte mit magisch-realistischen Zügen.

Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kind um Kind: In Layla Martínez’ kompaktem Racheroman „Heiligenbilder und Heuschrecken“ schenkt man sich nichts. Nichts wird vergeben, nichts wird vergessen, für alles muss bezahlt werden in der hasserfüllten Geschichte, die die reiche Familie Jarabo und die armen Ich-Erzählerinnen, Großmutter und Enkelin, unauflöslich miteinander verbindet. Doch nicht nur um Ausbeutung geht es hier, und darum, was sich die Wohlhabenden gegenüber den sozial schlechter Gestellten erlauben können. Über allem schwebt, wie so oft in der zeitgenössischen spanischen Literatur, das Trauma des Bürgerkriegs.