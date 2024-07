Mit Serien wie „Bridgerton“ (im Bild Luke Newton and Nicola Coughlan) lockte Netflix im abgelaufenen Quartal neue Zuschauer an.

Mit Serien wie „Bridgerton“ (im Bild Luke Newton and Nicola Coughlan) lockte Netflix im abgelaufenen Quartal neue Zuschauer an. Getty Images/Robert Okine

Tech-Werte. Netflix steigert Kundenzahl, Umsatz, Gewinn und Marge. Die Anleger zeigen sich dennoch nur mäßig begeistert.

Netflix war am Donnerstagabend der erste der großen Technologiekonzerne, der seine Zweitquartalszahlen präsentiert hat. Die noch größeren Player, etwa Microsoft, Alphabet, Meta oder Tesla, sind erst nächste Woche an der Reihe. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Technologiekonzerne erneut sensationelle Kursgewinne verzeichnet, Nvidia hat sich mehr als verdoppelt, sogar Tesla, der einzige Wert, der zu Jahresbeginn geschwächelt hat, liegt fast schon wieder im Plus.

Die Gewinne der Tech-Giganten sprudeln, der Hype um künstliche Intelligenz hält an, von einer Sommerflaute war lange Zeit gar nichts zu spüren. Doch nächste Woche wird sich zeigen, ob die hohen Erwartungen angemessen oder doch übertrieben waren. Einen negativen Vorgeschmack gab es in den vergangenen Tagen, als die Anleger bei einigen Technologieaktien Gewinne mitnahmen.

Stößt Kundenwachstum an Grenzen?