Elif Shafak lässt einen Tropfen Wasser durch die Zeit reisen

Vom Tigris zur Themse spannt Elif Shafak den Erzählbogen in ihrem Roman „Am Himmel die Flüsse“. Sie verbindet drei Menschenleben in komplexen Gesellschaftslagen.

Wie kann ein Buch von schweren Themen wie der Entzifferung der Keilschrift, dem Völkermord an den Jesiden, dem Organhandel erzählen und trotzdem ganz leicht sein? Elif Shafak ist nicht umsonst die zwar inzwischen ungeliebte, aber eben doch meistgelesene Autorin der Türkei, ihr Werk wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Diesen Weltruhm verdankt die in London lebende Autorin der Fähigkeit, Figuren und Themen mit erzählerischer Leichtigkeit zu verbinden. In „Das Flüstern der Feigenbäume“ erweckt sie einen Feigenbaum in der zyprischen Hauptstadt Nikosia zum Leben und gibt ihm eine drei Erzählebenen verbindende Stimme. Das bewegt sich gelegentlich an der Grenze zum Gefühlvollen, verliert aber nie die Balance zwischen literarischer Sprache und emotionaler Zugänglichkeit.

König Assurbanipal und seine Bibliothek

In ihrem Roman „Am Himmel die Flüsse“ geht Shafak ähnlich vor: Alles beginnt mit einem einzigen Tropfen, der vom Himmel fällt. Wasser steht für das Leben, kann aber auch todbringend sein. Dieser Tropfen Wasser ist das Verbindungselement zwischen den Lebenswegen dreier Menschen. „Drei Atome binden sich aneinander und bilden Wasser: H-O-H. Drei Figuren verbinden sich über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg und ergeben diese Geschichte.“ Es ist die Geschichte zwischen Themse und Tigris, zwischen menschlichem Fortschritt und der Rückständigkeit religiöser Fanatiker, zwischen familiärer Zusammengehörigkeit und der Vereinsamung jener, die sich für ein anderes, eigenes Leben entscheiden.