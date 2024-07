Was macht die Kommunisten in Belgien so erfolgreich?

Zu Besuch bei einer flämischen Kommunistin: Sie wuchs mit sechs Geschwistern auf und trennte sich von ihrem gewalttätigen Mann. Über die kommunistische Partei Belgiens spricht sie, als sei sie ihre Familie.

Belgien erlebt derzeit den Aufstieg ­einer ursprünglich maoistisch-stalinistischen, immer noch kommunistischen Partei. Die PTB/PVDA reüssierte zunächst in Brüssel und Wallonien, bei den Wah­len am 9. Juni auch schon in Flandern. Die Partei, die nun 15 der 150 Mandate im belgischen Parlament innehat, regiert in zwei Gemeinden mit. Eine davon ist Zelzate, ein Stahl-, Chemie- und Teerstädtchen an der niederländischen Grenze.

PVDA-Fahnen und Sticker an einigen Häusern. Auch an der Auslage ei­nes Antiquitätengeschäfts, das in Wahrheit das Wohnzimmer einer allein lebenden Pensionistin ist. Ich läute. Ein Mann öffnet und holt die Frau des Hauses, die um halb elf noch im Mor­genmantel ist. Irgendwann ver­schwindet der Mann gruß­los. Die Frau des Hauses er­zählt mir später, sie habe vier Jah­re eine Af­färe mit die­sem „halben Hol­län­der“ gehabt, jetzt nerven sie sei­ne dau­ernden Besuche: „Stellen Sie sich vor, er nimmt seine Kat­ze an die Leine und geht mit ihr ins Dolce Vi­ta. Er war nicht immer so wie jetzt, er war schön.“

Die „roten Ärzte“

Die Flämin stammt von der französischen Grenze, sie waren sieben Ge­schwister. Sie wuchs bei einer Tan­te auf, die einen Laden führte und jeden Tag in die Kirche ging. Mit 14 hatte sie die Schule satt, putzte in einem Genter Spi­tal, bei einer reichen Fa­mi­lie in Brügge, dann in verschiedenen Haus­halten hier.

Nach Zelzate kam sie mit ihrem Mann, einem französischen Arbeiter, man sprach zu Hause Französisch. Ihr Vater war nicht begeistert von der Ehe mit einem Ausländer, „ein Wallone wäre okay gewesen“. Ihr Mann schlug sie, wenn er getrunken hatte. Als sie sich von ihm trenn­te, wollte er sie ins Auto zie­hen, sie klam­mer­te sich an der Tür­schnalle fest, er brach ihr bei hel­llich­tem Tag und vor den Au­gen von Passanten die Nase. Sie rannte ins ita­lie­ni­sche Café von ne­be­nan, die Italiener holten aber keine Hilfe, erst eine Cou­sine rief die Polizei. „Man konnte meinen Blutspuren nach­ge­hen.“