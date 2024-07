Lush-HR-Lead Brandt: „Man muss einander riechen können“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • „Floriert das Unternehmen, profitieren wir schließlich alle davon“, betont Kristin Brandt. • Lush

Nur wenigen gelingt es, unbeirrt an einem Lush-Standort vorbeizugehen. Kristin Brandt wurde 2020 in den olfaktorischen Bann gezogen. Nun verantwortet sie People and Culture.

Passanten werden entweder visuell oder über den Duft auf einen der sechs Lush-Standorte in Österreich aufmerksam gemacht. Leuchtend bunte Farben markieren die Eingänge der duftenden Kosmetikkammern. Umgeben von Seifen, Cremen, Haarpflegeprodukten und den berühmt-berüchtigte Badebomben, hilft herbeieilendes Personal bei der Orientierung. Damit sich eine Seife finden lässt – vegan, handgemacht, pflegend, fest und duftend.