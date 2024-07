Dass die Aktienkultur in Deutschland schlecht ausgeprägt ist, hat laut Ulrike Malmendier auch mit der Telekom zu tun.

Gerade jetzt bräuchte Europa die Kraft des gemeinsamen Marktes, sagt Ulrike Malmendier. Die Wirtschaftsweise über die fehlende Aktienkultur in Europa, die Gefahr einer neuen Trump-Regierung in den USA – und über die Spuren, die Krisen in uns allen hinterlassen.

Hohe Schulden, schwaches Wachstum, eine alternde Bevölkerung: Europas Wirtschaft kämpft mit mehreren Bremsklötzen gleichzeitig. Welche Maßnahmen könnten die Wirtschaft beleben?

Ulrike Malmendier: Diese Bremsklötze sind nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen, wir sehen schon lang, dass wir auf diese Probleme zusteuern. Zu selten werden solche langfristigen Themen im alltäglichen Politikgeschäft angegangen. Viele schauen immer nur auf die nächste Konjunkturprognose und überlegen von dort aus, wie man das Wachstum ein bisschen nach oben schrauben kann. Ganz grundsätzlich wäre es also wichtig, die Anreize für die Politik zu verbessern, langfristige Probleme anzugehen.