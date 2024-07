Ich war sieben Jahre alt, mein Vater beugte sich zu mir und sagte, dass ich ihm versprechen müsse, nicht auf den Dachboden zu gehen. Ich tat es trotzdem. 40 Jahre später erfuhr ich: Der da oben auf einem Schlafsack

lag, war Christian Klar.

Mein Vater hat mir nach seinem Tod eine Bibliothek von 20.000 Büchern hinterlassen. Eines Morgens kam ein Lastwagen aus der Schweiz, und seither stapeln sich in meiner Garage, in der Platz für zwei Autos wäre, Bücher bis zur Decke, verstaut in Bananenkisten. Die Menge erstaunt nicht, wenn man bedenkt, dass mein Vater in seinem Leben Verleger, Schriftsteller, Buchhändler und zeitweise Chef einer Verlagsauslieferung war.

Blaue Flecken von den Büchern

Ein einzelnes Buch ist vielleicht ein Garten, den man in der Tasche trägt, in größeren Massen sind sie ein Dschungel und außerdem ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko. Eigentlich hätte ich mich mit Schutzhelm, Knieschonern und guten Schuhen ausrüsten müssen, um sicher zwischen den Büchermauern durchzukommen. Stattdessen machte ich mich in Flipflops und kurzen Hosen ans Ausmisten. Wie sich ein Maulwurf ein unterirdisches Gangsystem gräbt, bahnte ich mir Wege und Pfade, stand auf Kisten, um an höhere ­heranzukommen, in denen ich besondere Schätze vermutete, immer bedroht, dabei von einem Bücherberg links oder rechts verschüttet zu werden, wahlweise von Will Durants 32-bändiger Kulturgeschichte der Menschheit oder Kindlers Literaturlexikon im Schuber.

Büchermengen dieser Größenordnung sind nicht nur inhaltlich eine Last, ich hatte es gut und gern mit einem Gewicht von 15 Tonnen zu tun. Mühsam sortierte Büchertürme brachen ein und mussten wieder aufgebaut werden, durch die blauen Flecken an Armen und Beinen, die ich mir dabei zuzog, sah ich monatelang aus wie verprügelt. Einmal schnitt ich mich sogar am messerscharfen Papier und kam blutend aus der Garage gerannt. Ein schüchternes Nachfragen meines Lebenspartners, ob man denn je wieder ein Auto in die Garage stellen könne, beantwortete ich mit schallendem Gelächter.

Er folgte den Hippie Trails

Wenigstens machte ich mir das Material zunutze, das mein Vater hinterlassen hatte, schrieb in den jüngsten drei Jahren seine Biografie über das Leben eines verrückten Büchermenschen und schmiss ihm quasi posthum noch ein Buch hinterher. Jede einzelne Kiste brachte neue Schätze zutage, ich reiste in seine Kindheit und Jugend, fand alte Ausgaben von Jack London und Edgar Allan Poe und Sartre, alle auf der ersten Seite mit einem Stempel seines Namens versehen. Sie stehen jetzt in meinem Arbeitszimmer im Regal, zusammen mit den Publikationen seines Verlags Nachtmaschine, in dem er unter anderem Dichter der Beat-Generation wie Jörg Fauser und Jürgen Ploog veröffentlicht hat.

Ich fand Dokumente, Fotos, unveröffentlichte Manuskripte und die blauen Airmail-Briefe, die er seinen Eltern nach Hause geschickt hatte, aus Kabul, New Delhi, Mexico City. 1964 war er aus seinem bürgerlichen Elternhaus geflüchtet, ohne Koffer und ohne Return-Ticket, einfach so in die Welt hinaus, den damaligen Hippie Trails folgend, nach Afghanistan und im Greyhound durch die USA. Stundenlang las ich im flackernden Licht der Glühbirne seine Nachrichten an die besorgten Eltern, in denen er die Drogeneskapaden und die fast tödliche Malaria-Erkrankung wohlweislich aussparte, die er später in seinen Büchern detailreich beschrieb.

Micky Maus und Lollipop

Ich fand den Kassettenrekorder, mit dem mein Vater von 1976 bis 1982 das Poesietelefon betrieb, welches er vom amerikanischen Dichter John Giorno aus New York übernommen hatte. Jeden Tag konnte man anrufen und neue Gedichte hören. Zwischen ungeöffneten zehn Jahre alten Rechnungen flog mir eine Postkarte von Meret Oppenheim entgegen, zusammen mit einem Briefwechsel und einem handgeschriebenen Gedicht, das sie für den Tag der Poesie aus Paris geschickt hatte, den mein Vater 1979 ins Leben gerufen hatte. Goldgräberstimmung überkam mich, während ich kopfüber in den Kisten versank, aus denen ich Fotos von Andy Warhol rausfischte oder ein für mein Vater signiertes Buch von Charles ­Bukowski. Und dazwischen Tausende von Büchern von Schriftstellern, die einmal wichtig waren und preisgekrönt, aber an die sich heute niemand mehr erinnert. Ich las Namen, die keiner mehr kennt, Zeilen, die niemand mehr lesen wird, Geschichten, die verschwunden sind für immer. Die Gegenwart ist immer laut und überredend, aber auch diese wird einst dem Schicksal des Vergessens anheimfallen. Wenn Bücher Hände hätten und eine Stimme, würden sie nach mir greifen und rufen: „Öffne mich! Lies mich!“ Jedes Buch eine Aufforderung, ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit. Ich saß in der Garage auf der obersten Kiste, schlaflos, eine Prinzessin auf den Büchern, und dachte: Mein Vater hat mir keine Häuser und kein Vermögen vererbt, aber die ganze lesbare Welt.

Und dann fand ich in den Kisten Dinge, die er sorgsam für mich aufgehoben hatte. Wie den Rucksack, den ich als Teilnehmerin beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1997 erhalten hatte, darin die Urkunde für das 3sat-Stipendium, das ich damals 23-jährig gewonnen hatte, und den ­Artikel, in dem ein Journalist ­beschrieb, wie er zufällig beobachtet hatte, wie ich auf einer Raststätte nahe Klagenfurt ein Micky-Maus-Heft gekauft hatte. Was kauft sich eine Preisträgerin auf der Autobahnraststätte: eine Zeitung, um zu schauen, ob sie drinsteht? Nein, Micky Maus und einen Lollipop. Mein Vater fand den Artikel so lustig, dass er ihn damals rahmen wollte. Jetzt liegt er zerknittert in einem muffigen Rucksack.

»Der Schriftsteller

William S. Burroughs saß bei uns in der

Küche und verwech-

selte meine Milch mit Whisky. «

Als mein Buch erschien, wurde es als Abrechnung mit der 68er-Generation gesehen, was ich, gefangen in einer juvenilen Depression, gar nicht bewusst angestrebt hatte, denn ich schrieb aus purer Verzweiflung und Angst und dem einzigen Bedürfnis, dem Chaos meiner Kindheit und Jugend etwas entgegenzusetzen und Wörter in Sätzen zu ordnen, an dessen Ende ein Fragezeichen steht. Nicht alles, was sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet, ist freilich harmlos. Zwischen Weihnachtsmärchen in Schubern und einer edel aussehenden Ausgabe von „Tausendundeine Nacht“ im Leineneinband fand ich auch Carlos Marighellas „Stadtguerilla“, das „Marxistisch-Leninistische Wörterbuch der Philosophie“ in drei Bänden, Maos kleines rotes Buch, A. S. Neills „Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung“, kurzum: das ganz gewöhnliche Standardprogramm eines linken Haushalts der 1970er-Jahre. Nichts Überraschendes, wenn man bedenkt, dass mein Vater Underground-Verleger war und ein Treffen mit William Burroughs in unserer Küche nicht gerade ein Kaffeekränzchen.

Burroughs verwechselte damals meine Milch mit Whisky. Später erfuhr ich, dass er nicht nur für seine Cut-up-Gedichte berühmt geworden war, sondern auch, weil er seine Frau beim Wilhelm-Tell-Spiel mit einem Gewehr erschos­sen hatte. Mein Vater sympathisierte mit den Punks, die sich für ein autonomes Kulturzentrum einsetzten, genauso wie mit AKW-Gegnern und stellte ihnen die Druckmaschine, die bei uns in der Waschküche stand, umsonst zur Verfügung, damit sie ihre Pamphlete drucken konnten. Etwa den Ökoterroristen der Do-it-yourself-Gruppe 007, die einen Meteormast eines Kernkraftwerks sprengte, was am 3. November 1979 für einen der größten Stromausfälle in der Schweiz sorgte.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich im Zentrum einer politisch hoch aufgeheizten Stimmung aufgewachsen bin. Die schwarz-weißen Fahndungsplakate der RAF-Terroristen klebten in den 1980ern in Basel an jeder Ecke.

„Grüezi, wär bisch denn du?“

In unserer Straße gab es eine Bäckerei. Die Besitzerin gab meinem Vater jeden Abend das nicht verkaufte Brot. Sie wusste, dass er kein Geld hatte, aber zwei Kinder zu füttern. Meine ganze Kindheit hindurch aß ich das harte Brot aus dieser Bäckerei, und manchmal gab es einen mit Zuckerglasur überzogenen Nussgipfel. Einmal sah ich meinen Vater mit einer gestreiften Tüte von der Bäckerei die Treppe hinauf in den Dachboden gehen. Ich wunderte mich, als er ohne Tüte wiederkam, und fragte ihn, was er dort oben gemacht hatte, und wer jetzt meinen Nussgipfel aß. Ich war sieben Jahre alt, mein Vater beugte sich zu mir, legte die Hand auf meine Schulter und sagte, dass ich ihm versprechen müsse, nicht auf den Dachboden zu gehen. Eine halbe Stunde später schlich ich die Treppe hoch. Es war Sommer und die Luft stickig und heiß. Es roch nach Staub und trockenem Holz. Mein Vater hatte alle Abteile im Dachboden gemietet, um hier Papier und Bücher des Verlags zu lagern. In einem der hinteren Abteile sah ich Füße auf dem Boden. Die Fußsohlen waren schwarz vor Dreck. Als ich näher kam, sah ich einen Mann auf einem Schlafsack liegen. Ich blickte in sein ausgemergeltes Gesicht. Er sah aus, als wäre er von weither gekommen.

„Grüezi, wär bisch denn du?“ So oder ähnlich werde ich gefragt haben. Ich erinnere mich an seine durchdringenden, intensiven Augen. Er lag reglos auf dem Boden und starrte mich an. Ich sah die leere Tüte von der Bäckerei, Brotkrümel, einen Rucksack, Zeitungspapier. „Gehörst du zu Matthyas?“, fragte er nach einer Weile auf Hochdeutsch. Ich bejahte. Da sagte er nur, ich solle gehen und nicht wiederkommen. Als ich das nächste Mal auf den Dachboden kam, war er weg. Das Einzige, was er hinterlassen hatte, war die leere Tüte von der Bäckerei. Viel später erklärte mir mein Vater, es hätte sich damals jemand dort versteckt, der mit der Roten Armee Fraktion in Verbindung gestanden und auf der Flucht gewesen war. Er sagte es so, als wäre das etwas ganz Normales, und da es für mich nur eine seltsame Begegnung gewesen war, machte ich mir dazu keine weiteren Gedanken.

Die quälende Ambivalenz des Vaters

Erst 40 Jahre später, wenige Monate vor seinem Tod, bei einem seiner letzten Besuche in Wien, erzählte er mir, dass der Mann, dem ich damals auf dem Dachboden begegnet war, Christian Klar gewesen war. Er sagte es fast beiläufig, als wäre es zu lang her und schon nicht mehr wahr. Mein Freund zuckte zusammen. Auf ein Erdbeben folgen Nachbeben, das ist ein Naturgesetz. 1997 erhielt ich für den Roman „Das Blütenstaubzimmer“ den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Der Frankfurter Bankier Jürgen Ponto war 1977 von Christian Klar erschossen worden. Was mein Vater sich dachte, als ich den Preis erhielt, werde ich nie erfahren, er schwieg bis zum letzten Moment. Die quälende Ambivalenz meinem Vater gegenüber wird mich bis zum Ende meines Lebens auf Trab halten. Die Trümmer in meiner Garage werden mich weiterhin beschäftigen, denn irgendjemand muss aufräumen.

Dazu gehört auch, dass ich mir sämtliche ­Interviews ehemaliger RAF-Terroristen angeschaut und dabei festgestellt habe, dass bei den Erklärungsversuchen ein Motiv immer wiederkehrt: das angeblich unerträgliche Schweigen der Nachkriegsgeneration. Heute schweigen diese Täter selbst zu vielen noch ungelösten Sachverhalten und machen damit das Leben der Angehörigen zur Hölle. Drei Kinder von RAF-Opfern wissen bis zum heutigen Tag nicht, wer ihre Väter erschossen hat. Für die Angehörigen eines Attentats sind die Nachwirkungen immer lebenslänglich. Christian Klar wurde 2008 frühzeitig aus der Haft entlassen und ist wieder auf freiem Fuß.

»Der infantile Wunsch, sich die Welt so hinzumorden, wie sie einem gefällt, dieser Hass auf Anders­denkende ist heute noch virulent. «

Wie ein bekannter Wiener Schriftsteller mir bei einem Gespräch erklärte, gab es damals einen Solidaritätsdruck. Er ist überzeugt, viele hätten dasselbe wie mein Vater getan und wären sogar stolz darauf gewesen. Die Verblendung ging so weit, dass man die Terroristen nicht als die brutalen Killer und Verbrecher wahrnahm, die sie waren, sondern verehrte, als wären sie die Mitglieder einer coolen Rockband. Keine andere Terrororganisation hatte je wieder so viele Sympathisanten in der Bevölkerung. Die RAF verfügte über ein beachtliches Netzwerk an Helfern, die Sprengsätze von A nach B brachten, Terroristen auf der Flucht in Kellern und Dachböden versteckten oder konspirative Wohnungen zur Verfügung stellten in dem Irrglauben, einer „guten Sache“ zu dienen.

Der infantile Wunsch, sich die Welt so hinzumorden, wie sie einem gerade gefällt, dieser blindwütige Hass auf politisch Andersdenkende, egal, ob von rechts oder links, ist heute noch virulent. Für mich beunruhigender als das Attentat auf Donald Trump ist die Flut von Kommentaren in den sozialen Medien, in denen offen zugegeben wird, man hätte sich insgeheim doch fest seinen Tod gewünscht. Ein einziger Millimeter nur, und die Kugel wäre nicht am Ohr vorbeigeflogen, sondern in seinem Kopf gelandet. Eine böse Fantasie, in der so einige schwelgen. Wie schön die Welt doch wäre ohne Trump, den Imperator. Doch in dieser verqueren Logik wäre sein Mörder ein Heilsbringer. Und dann?

An die Folgen dachte auch damals niemand, so wenig wie man an die Kinder der Ermordeten und der Täter:innen dachte. Genauso denkt heute niemand mehr an sie, an die Langzeitfolgen, die Unruhen, die Konsequen­zen, den Schmerz, die Wut, das „Lebenslänglich“.

Neues Papier aus der „Mao-Bibel“

Meine 14-jährige Tochter hat inzwischen in der Garage eine Papierschöpfanlage eingerichtet und macht aus Mao und dem ganzen linken ideologischen Müll neues Papier. Sie nennt das Upcycling. Inzwischen ist auch meinem Freund klar, dass nie wieder ein Auto in der Garage Platz finden wird. Es gibt bereits von meiner Tochter gezeichnete Pläne für ein Leseparadies mit Lampen und Sesseln. Eine ganze Wand will sie Gedichten widmen, denn sie sagt, die Lyrik sei die Königsgattung der Literatur. Und dann zeigt sie mir ein blaues Büchlein mit Gedichten von Heinrich Heine, in dem folgende Zeilen unterstrichen sind:

Wenn die Kinder sind im Dunkeln,

Wird beklommen ihr Gemüt,

Und um ihre Angst zu bannen,

Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe

Jetzo in der Dunkelheit,

Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,

Hats mich doch von Angst befreit.