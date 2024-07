Nach erneuter Häftlingsflucht: Fahndung läuft weiter

Nachdem am Donnerstag, wie berichtet, zwei Frauen (31 und 43 Jahre alt) aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt entkommen waren, bat die Polizei am Freitag um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Entflohenen. Das Justizressort gab sich einmal mehr zerknirscht.

Nach der am Donnerstag erfolgten Flucht zweier Frauen (31, 43) aus der Wiener Justizanstalt Josefstadt (bei dieser Anstalt handelt es sich um das größte Gefängnis Österreichs), bat die Polizei am Freitag um sachdienliche Hinweise, insbesondere um Auskünfte zum Aufenthaltsort der beiden. Hinweise sind erbeten an das Landeskriminalamt Wien: Telefon 01-31310-43800.

Die beiden dem Vernehmen nach wegen Drogendelikten bzw. wegen Betrügereien verurteilten Insassinnen hätten sich „bislang wohl verhalten und verrichteten daher Reinigungstätigkeiten im Besuchs- und Wachzimmerbereich der Justizanstalt“, hieß es am Freitag seitens des Justizministeriums, welches für den Strafvollzug verantwortlich ist.

Und weiter: „Nach bisherigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Insassinnen gemeinsam die Flucht geplant hatten. Eine Fluchthilfe durch außenstehende Personen kann nach Durchsicht der Videoaufzeichnung derzeit nicht ausgeschlossen werden und es wurde dahingehend Anzeige erstattet.“ Offenbar spazierten die Frauen als Besucherinnen getarnt aus dem Gebäude.

Fahndungsfoto LPD Wien

Hafträume wurde danach durchsucht

Man prüfe die Flucht nun „eingehend“. Die „unverzügliche Durchsuchung der Hafträume, die Etablierung zusätzlicher Posten zur Außensicherung sowie eine umfassende Analyse des Vorfalls“ seien angeordnet worden.

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt weise aktuell in Summe einen Besetzungsgrad im Bereich der Exekutive von 98,22 Prozent auf. In den vergangenen fünf Jahren hätten 32 neue Exekutivplanstellen für die Anstalt erzielt und besetzt werden können (2019: 444 Bedienstete zu 1131 Insassen; 2024: 476 Bedienstete zu 1041 Insassen). Und: „Es ist klarzustellen, dass sich das Fluchtgeschehen nicht in den durch die Bautätigkeit betroffenen Bereichen ereignete, sodass nach derzeitigen Ermittlungsstand keinerlei Zusammenhang mit der Funktions- und Bestandssanierung gegeben ist.“ Wie berichtet wird derzeit sowohl das Gefängnis als auch das angeschlossene Straflandesgericht umfassend saniert.

Die erneute Flucht reiht sich in eine bedenkliche Serie von Pannen und Versäumnissen ein. Allein zwischen November 2023 und Februar 2024 waren fünf Gefängnisinsassen geflohen, nachdem sie wegen (mutmaßlicher) medizinischer Probleme aus ihren jeweiligen Haftanstalten in Spitäler ausgeführt wurden und dabei das Weite suchten. Vier dieser Geflohenen konnten zuletzt erneut verhaftet werden.