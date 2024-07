Es war einmal ein Gletscher

Eines Tages waren die Berge verschwunden: Die Gebirgspest hat sie hinweggerafft. Oder haben feige Attentäter sie in die Luft gesprengt? Im Flachland sind wir Menschen nun leichter zu überwachen. Eine apokalyptische Vorausschau.

Mich wundert, dass du das Wort BERG noch kennst, aber offenbar nur so gut, dass du mich nach seinem Inhalt fragst – es ist ja mit Verwendungsverbot belegt, seit BERG Genanntes im Hinschwinden war aus der Welt. In der Bibliothek meines Urgroßvaters hat sich ein Buch des Titels „Unsere Berge“ gefunden – habe es nicht an mich genommen, dem Attribut „unsere“ folgt ja das verbotene Wort! Selbst wenn man auch nur ein BERG heißendes Ding gekannt hat, hat dessen Namensnennung genügt, dass man es vor sich gehabt hat. Aber die Schriftgelehrten haben sich gestritten, ob der Grund dafür war, dass es die Idee BERG längst vorm ersten Berg gegeben hat, im Kopf des Gottes, der alles, was ist, erschaffen habe; ja ob die Idee „Berg“ auch wie ein Nebelstreif in der Welt vorhanden wäre, wenn die dieser Gott noch nicht wahrgemacht hätte mit der Erschaffung des ersten Berges!

Hat man, das behauptet die Mär, nur ein einziges BERG heißendes Ding als es selbst vor Augen gehabt, so habe dessen Namensnennung fern von ihm genügt, es, sein Erscheinungsbild, vor sich zu haben, natürlich nur dann, wenn es einem auf die Frage: Was ist das, wie heißt das? beim Namen der Gattung, also BERG, und nicht beim Privatnamen wie ÖTSCHER genannt worden war und man sich den gemerkt hat. Ja, unser Vorstellungsvermögen, das uns auf den Zuruf: Hinter dem dichten Nebel hält sich ein Berg verborgen! einen Berg vor die Augen zaubern würde, sofern wir noch wüssten, wie BERG genannt Gewesenes ausgesehen hat, das sei, das behauptet die Mär, in der göttlichen Urvorstellungskraft von allem noch nicht Erschaffenen vorweggenommen wor­den. Ja, BERG hat auch dir nichts mehr zu sagen, ist nur noch als ein Hauptwort da, als eine Abfolge von Lauten respektive Buchstaben, aber ohne Bedeutung – der Begriff, der ihm eingehaucht worden war, ist uns allen abhandengekommen, weil es BERG Genanntes schon allzu lange nicht mehr gibt. Gebirge, Neutrum, das soll eine größere Anzahl von BERG-Aneinanderreihungen gewesen sein. Und von vielerlei BERG Heißendem konnte man eine Mehrzahl bilden, und die hat, BERGE hat sie gelautet, alle existierenden Berge gemeint, ohne dieselben in ein Bild zusammenzuzwingen. Hügel, nicht wahr?, gibt es noch, aber Berg war etwas viel Höheres, geformt wie eine Pyramide, wie ein Kegel oder Kegelstumpf. Und so mancher sehr hohe Berg sei ganz oben von GLETSCHER genanntem ewigem Eis bedeckt gewesen, dasselbe vor seinem Berg hingeschieden.