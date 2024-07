Minderjährige dominieren Österreichs Asylstatistik

Die Asylwerber des ersten Halbjahres sind besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich, teilt das Innenministerium mit. Bei den Herkunftsnationen liegt Syrien voran.

Das Innenministerium hat am Freitag die aktuelle Asylstatistik für die ersten sechs Monate des Jahres veröffentlicht. Ihre Eckpunkte lauten: Die Antragszahlen gehen deutlich zurück. Bei den Familienzusammenführung hat es zu Beginn des Jahres einen Anstieg gegeben, weswegen die Asylwerber des ersten Halbjahres 2024 besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich sind. Bei den Herkunftsnationen liegt Syrien voran.

Aufgriffe gab es im ersten Halbjahr 8470. Das ist ein Minus von 63 Prozent. Besonders stark ist der Rückgang im Burgenland, wo nur noch 303 Personen aufgegriffen wurden. In welchem Bundesland jetzt quasi der Hotspot ist, wurde nicht beantwortet. Es gebe aber praktisch überall Rückgänge. Gesamt wurden von Jänner bis Juni genau 13.479 Asylanträge abgegeben. Das sind 42 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2023. Vor zwei Jahren waren in den ersten sechs Monaten noch rund 44.000 Ansuchen gestellt worden.

Innenministerium mit Kontrollen zufrieden

Historisch gesehen besonders niedrig sind die Zahlen jedoch nicht. So waren etwa im Vor-Corona-Jahr 2019 im gesamten Jahr nur knapp 12.900 Anträge gestellt worden, also rund 600 weniger als heuer in den ersten sechs Monaten. Dennoch bilanziert man im Innenministerium zufrieden. Die Kontrolldichte zeige Wirkung, die Schlepperrouten umgingen Österreich weiträumig, betonte Bundespolizeidirektor Michael Takacs.

Auf den starken Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, pochte auch Karner. In ganz Europa seien die Zahlen nur um zwei Prozent rückläufig. Die stellvertretende Leiterin des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl Karoline Preißer verwies darauf, dass Staaten wie Griechenland und Italien sogar starke Zuwächse hätten. Karner sieht freilich die eigenen Vorstellungen noch nicht erreicht: „Ziel muss sein, illegale Migration in Richtung null zu stellen.“

Größte gruppe: Null- bis Siebenjährige

Was die Zahlen 2024 hoch gehalten hat, ist die Familienzusammenführung. Die kann man schon gut am Anteil der minderjährigen und weiblichen Asylwerber ablesen. Knapp 54 Prozent der Ansuchen (53,7) kamen von Personen unter 18, die größte Altersgruppe ist jene der Null- bis Siebenjährigen. 2023 war nur ein Drittel der Antragssteller minderjährig, 2022 waren es überhaupt nur knapp 21 Prozent.

Nicht anders stellt sich das Bild bei der Zahl der Asylwerberinnen dar. Ihr Anteil betrug heuer 46 Prozent. Vor zwei Jahren waren es gerade einmal neun Prozent, 2023 dann 24 Prozent. Allerdings hat sich der Trend im Lauf des Jahres abgeschwächt. Kamen im Jänner noch fast 2.200 Anträge unter dem Titel Familiennachzug, waren es im Juni nur noch 414. Preißer erwartet, dass diese Zahlen weiter zurück gehen werden. 1.123 Anträge wurden ja noch einmal zurückgeholt und ein weiteres Mal überprüft.

Was die Herkunftsländer angeht, sind Syrer mit gut 8400 Anträgen mittlerweile klar an der Spitze. Zweitstärkste Gruppe sind Afghanen mit knapp 1400.

Im Jahr 2024 wurden bisher 14.772 Aufenthaltstitel für Flüchtlinge erteilt. 9.931 davon waren Asyl-Gewährungen. Der Rest verteilt sich auf subsidiären Schutz und humanitäre Aufenthaltstitel. Gute Chancen auf Asyl haben vor allem Personen aus dem Iran, Syrien und Afghanistan sowie Staatenlose. (APA)