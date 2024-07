ÖBB-Störung in Vorarlberg behoben

Die Züge standen in Vorarlberg teilweise still.

Die Züge standen in Vorarlberg teilweise still. Clemens Fabry

Zwischen dem Bahnhof Dornbirn und Lindau (Bayern) konnten keine Züge fahren. Ein Zusammenhang mit der aktuellen weltweiten IT-Störung dürfte nicht bestehen. Es kommt weiterhin zu Verspätungen.

Wegen einer technischen Störung in einem Stellwerk zwischen Dornbirn und Bregenz ist es am Freitag in Vorarlberg zu umfangreichen Ausfällen und Verzögerungen im Zugverkehr gekommen. Betroffen war besonders der Nahverkehr, Fernverkehrszüge warteten die Sperre vorerst ab. Ein Zusammenhang zu den aktuellen weltweiten IT-Störungen bestehe nicht, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Gegen 12.50 Uhr konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Konkret waren keine Zugfahrten zwischen dem Bahnhof Dornbirn und Lindau (Bayern) bis nach 12.30 Uhr möglich. Techniker und Technikerinnen hatten mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet, die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs war laut ÖBB nicht möglich. „Es kommt aufgrund der vorangegangenen Unterbrechung noch zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Der Bahnverkehr wird sich im Laufe des Nachmittags aber wieder normalisieren und planmäßig unterwegs sein“, teilte der Sprecher gegen 13.15 Uhr mit. Die ÖBB baten für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. (APA)