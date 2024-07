Ein paar Gründe, warum Sonnenschutz plötzlich hip ist

Reueloses Sonnenbaden gilt heute für viele Schönheitsbewusste als Ding der Unmöglichkeit.

Denken Sie, wenn Sie das Wort Sommer hören, auch an den Geruch von Tiroler Nussöl? Dann ist Ihnen dieser Klassiker vielleicht nach wie vor ein treuer Begleiter, wahrscheinlicher aber ist das fein parfümierte Sonnenöl nur noch eine vage Erinnerung. Denn wo man einst reuelos und mit minimalem UV-Schutz unter der (zugegebenermaßen früher noch nicht ganz so gleißenden) Julisonne brutzelte, zeigt sich heute ein ganz anderes Bild: Unter großen Schirmen und breitkrempigen Hüten wird gecremt, was das Zeug hält.

Und das nicht etwa nur von den reiferen, durch zahlreiche Sonnenbrände vernünftig gewordenen Freibadbesuchern. Vielmehr sind es immer häufiger die ganz Jungen, die sich da so konsequent abschirmen und mit ihrer Liebe für Lichtschutzfaktoren wohl der wahrgewordene Traum jeder Hautärztin sind. In einem Beauty-Bericht stellte das globale Kreativunternehmens Kyra erst kürzlich fest, dass Hautpflege für Verbraucher der Generation Z höchste Priorität hat. Wobei Sonnenschutz auf Platz zwei der Produkte stehe, auf die sie in ihrer täglichen Beauty-Routine nicht verzichten möchten. Das Cremen mit Lichtschutzfaktoren macht also am Ende der Liegewiese längst nicht Halt, sondern ist für mehr und mehr Menschen sogar ein tägliches Ritual.