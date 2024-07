Braucht es den Handwerkerbonus wirklich?

Der staatliche Handwerkerbonus soll das heimische Baugewerbe unterstützen, so der Plan der Regierung. Das sei aber gar nicht notwendig, argumentiert die Agenda Austria. Und sie verweist dabei auf Zahlen, die ihre Sichtweise unterstützen.

Wien. Seit Anfang der Woche kann in Österreich der Handwerkerbonus beantragt werden. Der Staat fördert dabei 20 Prozent der Arbeitskosten bei privaten Bauarbeiten bis zu einer maximalen Höhe von 2000 Euro. Eine Maßnahme, die bei den Österreicherinnen und Österreichern durchaus gut ankommen dürfte. So wurden bereits in den ersten 24 Stunden mehr als 7000 Anträge gestellt. Bundeskanzler Karl Nehammer und Wirtschaftsminister Martin Kocher erklärte daraufhin, dass der Bonus helfe „Arbeitsplätze zu sichern und die Konjunktur zu stützen“. Aber hätte es ihn wirklich gebraucht?

Beim liberalen Thinktank Agenda Austria hat man darauf eine klare Antwort: Nein. Und diese wird auch mit Zahlen begründet.