Brauchen wir die Rohstoffe aus der Tiefsee für die grüne Wende?

Ein Schiff der kanadischen The Metals Company kommt nach acht Wochen Probebohrungen in der Tiefsee zurück nach Mexiko. Reuters/Gustavo Graf Maldonado

Sollen wir die Rohstoffe der Tiefsee antasten, um genug Windräder und Elektroautos bauen zu können? Google und VW sind dagegen, Tesla und General Motors dafür. Findet die Welt nicht rasch eine klare Antwort auf diese Frage, droht der Wilde Westen unter Wasser.

Während die EU noch überlegt, wo sie denn genügend Rohstoffe für die grüne Wende auftreiben könnte, schafft Norwegen Fakten. Das Land will es Unternehmen erstmals wieder erlauben, in der Tiefsee nach den Mineralien zu graben, die wir für Windräder, Elektroautos und Batterien brauchen. Denn dort, dreitausend Meter unter dem Meer, schlummere die Lösung aller Rohstoffprobleme, versprechen Unternehmen wie The Metal Company, die diesen Schatz gerne heben würden. Der Schatz, das sind Millionen Jahre alte Manganknollen voll Eisen, Kobalt, Kupfer und Mangan. Willige Goldgräber gibt es genug. Doch es ist – in vieler Hinsicht – ein riskantes Unterfangen.