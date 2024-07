Adidas entschuldigt sich für Kampagne mit Bella Hadid

Das Sportunternehmen leistet sich einen politischen Faux-Pas: Nun folgt die Entschuldigung und das Versprechen, die Kampagne zu überarbeiten.

Der deutsche Sportriese Adidas entschuldigte sich öffentlich, infolge eines medialen Aufschreis anlässlich seiner jüngsten Werbekampagne. Die Marke feierte den Relaunch eines klassischen Sneakermodells, das bei den Olympischen Spielen 1972 in München erstmals zum Einsatz kam. Als Gesicht der zugehörigen Kampagne hatte Adidas Bella Hadid erkoren.

Das Model ist väterlicherseits palästinensischer Abstammung und und nahm in der Vergangenheit häufiger an propalästinensischen Protesten teil. Das ist insofern problematisch, da die Olympischen Spiele in München von terroristischen Anschlägen durch die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September überschattet wurde, in Folge derer elf der 14 israelischen Olympiateilnehmer und ein Polizist ums Leben kamen.

Die Kampagne wurde digital und international scharf kritisiert. Adidas wird vorgeworfen, mit seiner neuen Werbekampagne ein Attentat zu verharmlosen. Das American Jewish Committee forderte das Sportunternehmen dazu auf, sich zu ihrem „ungeheuerlichen Fehler“ zu äußern. Auch die israelische Botschaft in Deutschland postete via „X“ gerichtet an Hadid und Adidas: „Sie und ihr Vater verbreiten häufig antisemitische Verleumdungen und Verschwörungen gegen Juden. Adidas, gibt es einen Kommentar dazu?“

Die Geschichte des Unternehmens ist zudem von Antisemitismus geprägt. Gründer Adolf Dassler war ab 1933 Mitglied in der NSDAP, während des Zweiten Weltkriegs wurden in seiner Fabrik Panzerabwehrwaffen gefertigt.

Adidas kündigte nun an, die restliche Kampagne abzuändern und entschuldigte sich für jegliche „dadurch verursachte Verärgerung“. Alle Tweets von Adidas, die Hadid im Rahmen der Kampagne zeigten, wurden bereits gelöscht. (red)