Bei der letzten Wahl noch Nachrückerin, führt Romana Deckenbacher nun die Wiener Liste an. Wofür die Spitzengewerkschafterin steht – und was ihr Aufstieg über die ÖVP erzählt.

Es ist nicht unüblich, dass sich vor Nationalratswahlen an den Spitzen der Wiener Landeslisten die Prominenz tummelt. So auch heuer: SPÖ-Spitzenkandidatin in der Bundeshauptstadt ist einmal mehr die wahrscheinlich mächtigste Frau in der Sozialdemokratie des Landes, Doris Bures. Bei den Grünen steht Justizministerin Alma Zadić auf Platz eins, bei den Neos Parteichefin Beate Meinl-Reisinger; die Freiheitlichen stellten ihr Urgestein Harald Stefan in Wien ganz nach vorn.

Und die ÖVP? An deren Spitze steht die vergleichsweise unbekannte Romana Deckenbacher. Bisher eher ein Fall für politische Feinspitze: Erstmals in den Nationalrat eingezogen ist die heute 58-Jährige vor gut vier Jahren, damals als Nachrückerin für den in die Regierung gewechselten Gernot Blümel. Im ÖVP-Block des Parlaments sitzt sie seither in der letzten Reihe, einen eigenen Bereich als Sprecherin zugeteilt bekam sie nicht. Öffentlich größer in Erscheinung ist sie kaum getreten, es gibt keine großen Interviews oder Porträts. Hat die ÖVP hier also eine unbedarfte Hinterbänklerin in die erste Wahlkampfreihe gestellt?