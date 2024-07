Klack, klack, klack: Alte Schreib- und Rechenmaschinen im Dorotheum

Noch vor nicht langer Zeit prägten sie den Büroalltag, heute sind mechanische Schreib- und Rechenmaschinen ein Relikt der Vergangenheit und nur noch für Sammler interessant. Das Dorotheum versteigert im Sommer eine umfangreiche Sammlung.

Der Komponist Leroy Anderson widmete ihr mit „The Typewriter“ ein Orchesterstück, dem der Komiker Jerry Lewis mit der Titelmelodie der TV-Serie „Büro, Büro“ in den 1980er-Jahren zu Popularität verhalf. In dem Stück steht der Einsatz einer mechanischen Schreibmaschine als Effektinstrument im Mittelpunkt. Eine Liebeserklärung an die Schreibmaschine verfasste auch der Schauspieler Tom Hanks 2013 in der New York Times unter dem Titel: „I Am Tom. I Like to Type. Hear That?“ In dem Feuilleton vergleicht er, wie die verschiedenen Schreibmaschinen klingen. Die Midcentury Royal klinge, als würde jemand das Wort „chalk, chalk, chalk, chalk“ wiederholen. Und die Smith Corona Skyriter verglich er mit dem Schuss einer schallgedämpften Walther PKK aus den James Bond-Filmen. Hanks ist übrigens ein begeisterter Sammler mechanischer Schreibmaschinen.