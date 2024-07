Wall Street Journal-Korrespondent Evan Gershkovich am Tag des Gerichtsurteils in Jekaterinburg.

Wall Street Journal-Korrespondent Evan Gershkovich am Tag des Gerichtsurteils in Jekaterinburg. Reuters / Dmitry Chasovitin

Plötzlich geht alles ganz schnell: Ein russisches Gericht verurteilt den US-Journalisten Evan Gershkovich nach nur zwei Verhandlungstagen wegen Spionage zu 16 Jahren Haft unter „strengem Regime“.

Der Richter braucht 16 Worte, um das Unfassbare und doch Erwartete auszudrücken: „Des Verbrechens schuldig gesprochen. Verhängt wird eine Strafe von 16 Jahren in einer Strafkolonie strengen Regimes“, sagt Andrej Minejew im Saal Nummer 4 des Swerdlowsker Gebietsgerichts in Jekaterinburg. Evan Gershkovich, im grauen T-Shirt und einem Anhänger um den Hals, schaut ernst durch den Glaskäfig, wie sie üblich sind in russischen Gerichten. 16 Jahre weggesperrt, weil der 32-jährige Amerikaner seinen Job als Journalist machte, einen „hervorragenden Job“, wie seine Chefin beim „Wall Street Journal“ immer wieder klarstellt. Spionage hatte ihm die russische Staatsanwaltschaft vorgeworfen und 18 Jahre Haft gefordert.

Kafkaeske Vorgehensweise der russischen Justiz

Was Gershkovich in seinem „Letzten Wort“ sagte, während er im Glaskäfig stand, ist nicht bekannt. Nicht bekannt ist auch, was der zuständige Staatsanwalt Mikael Osdojew in seinem Schlussplädoyer dem seit mehr als einem Jahr festgehaltenen US-Korrespondenten genau vorwarf. In diesem geschlossenen Prozess in Jekaterinburg, mehr als 1800 Kilometer östlich von Moskau entfernt, war an diesen gerade einmal zwei Verhandlungstagen kaum etwas bekannt. Außer: die kafkaeske Vorgehensweise der russischen Justiz.

FSB will Gershkovich „in flagranti“ erwischt haben