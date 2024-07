Mein ganz normaler Opa, Donald Trump

Eigentlich ist es Aufgabe der potentiellen First Lady, den Präsidentschaftskandidaten in ein weiches Licht zu stellen. An einem noch rührenderen Bild hat sich der Trump-Clan am Mittwochabend bedient – und Enkelin Kai Madison Trump auf die Bühne geschickt.

Schon Thomas Bernhard hat ihn als großen Erklärer gewürdigt, „der erste, der wichtigste, im Grunde der einzige“, schreibt er in „Ein Kind“. Freilich nicht über Donald Trump, sondern seinen Großvater.

Ein liebevolles Abbild, das auch in Filmen und Serien vielfach gezeichnet wird, vom weisen Mann, der spätestens zum Lebensabend hin vor Wärme nur so berstet – und immer ein wenig nach Tabak riecht. „Du worst mei erster Freind, und des vergiss’ i nie, Großvota“, haben auch S.T.S. in den Achtzigerjahren gesungen, mittlerweile die in Österreich wohl berühmteste Hommage an den Alten. Es braucht nicht einmal schöne Erinnerungen an den eigenen, damit einen die Nummer berührt. Es reicht, sie sich zu wünschen.

Donald Trump ist wahrscheinlich weder Liebhaber von Thomas Bernhard, noch von S.T.S.. Wie schwer das Bild eines herzigen Opas wiegt, wird man aber auch drüben in den USA wissen. Schon im vorletzten Wahlkampf, 2016, und einmal mehr noch seit dem Attentat vergangenen Samstag hat das Public-Affairs-Team um Trump ihn als Kämpfer und unsterblichen Helden inszeniert. Nun war es Zeit, ihn wieder ein wenig menscheln zu lassen. Eigentlich die Aufgabe einer potentiellen First Lady, Melania Trump aber konnte noch nie mit ihrer „Softness“ überzeugen. Auch dürfte das Bild von Donald Trump als fürsorglicher Ehemann ein bisserl angeknackst sein. Wieso also nicht den Opa geben? Enkerln hat er ja genug.

Süßigkeiten fürs Enkerl

Das älteste von insgesamt zehn, die 17-jährige Kai Madison Trump, hat beim Parteitag der Republikaner am Mittwoch also erstmals eine Rede gehalten. Aus eigenem Willen, wie Vater Donald Trump Junior dort betont hat. Sie habe ihn Montagabend angerufen und gesagt, oder viel mehr gefordert: „Dad, ich möchte auf dem RNC (Republican National Convention, Anm.) sprechen.“ Weil sie möchte, „dass Amerika erfährt, wie mein Opa wirklich ist“.

Man sollte meinen, die Welt hat schon recht viel, ja genug, von ihm gesehen. Aber diese eine Seite, die kenne man noch nicht, sagt Enkeltochter Trump. „Für mich ist er nur ein normaler Opa.“ Einer, der einem Süßes zusteckt, wenn die Eltern nicht hinschauen. Immer wolle er wissen, wie es den Kindern in der Schule gehe, und manchmal rufe er auch mitten unterm Schultag an, um über ihr gemeinsames Hobby, das Golfen, zu plaudern. „Da muss ich ihn daran erinnern, dass ich in der Schule bin.“ Ein normaler Opa vergisst das schon einmal. Die Medien würden ihn wie einen anderen Menschen erscheinen lassen, aber „ich kenne ihn so, wie er ist“.

Der Vorfall am Samstag habe Kai Madison Trump das Herz gebrochen. Viele Menschen hätten ihren Großvater „durch die Hölle geschickt und er steht immer noch“. Am Sonntag hat sie eine ähnliche Botschaft via Instagram geteilt, wo sie über 230.000 Follower zählt. Eine starke Reichweite, die dem Präsidentschaftskandidaten gewiss dienlich ist. Ein letzter Satz schlägt dann die Brücke zurück zum bekannten Helden der Nation: Er wolle wirklich das Beste für das Land und werde jeden Tag dafür kämpfen, dass „America great again“ wird. Job gut erfüllt.