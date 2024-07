Schallplatten aus Röntgenbildern: Venedig in Wien

Die russisch-österreichische Künstlerin Anna Jermolaewa und der Gugginger Künstler Leopold Strobl stellen derzeit nicht nur in Venedig aus, sondern auch in und um Wien.

Was dreht sich da nur auf den Plattenspielern? Ein gebrochener Arm, eine Beinfraktur, ein Schädeltrauma? Gespannt versucht man, die Röntgenbilder zu entschlüsseln, die auf dem Audio-Teller kreisen, den die russisch-österreichische Künstlerin Anna Jermolaewa uns serviert. Im österreichischen Pavillon bei der Biennale Venedig. Aber auch im Wiener Ausstellungsraum von Phileas, der Organisation, die österreichische Kunst im Ausland cofinanziert, eben auch Jermolaewas Präsentation bei der weltgrößten Kunstschau, die noch bis November läuft.

Kommt man nicht nach Venedig, kann man also auch in Wien einen Eindruck davon bekommen: der Österreich-Pavillon in der Nussschale sozusagen. Dazu gehören auch die klinischen Plattenspieler. Im Sowjetregime, erfährt man, waren Raubkopien von amerikanischer Popmusik heißbegehrte Ware. Um sie schwarz zu pressen, entdeckte man ein überraschendes Material, nämlich Röntgenbilder aus den Spitälern, die man rund zuschnitt: zu Schallplatten. So konnte es sein, dass sich zu „Paint It Black“ ein gebrochener Fuß zu drehen beginnen musste. Oder zu „Strawberry Fields Forever“ ein Schädeltrauma.

„Rehearsal for Schwanensee“