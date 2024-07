Ein Fall für die Gleichbehandlung: Beschwichtigung nur für eine Seite

Radikale Absichten von Politikern auf der rechten Seite werden meist verharmlost, solche auf der linken Seite aber lösen Entsetzen aus. Gefährliches Ungleichgewicht.

Wie das politische Leben so spielt! Diese Woche gab es Gelegenheit, bei zwei Ereignissen, die an und für sich nichts miteinander zu tun haben, über ein immer wieder auftauchendes Phänomen nachzudenken. Donald Trumps Kür als Kandidat der Republikaner für die Präsidentenwahl Anfang November und die Suche nach einer Führung des erfolgreichen Linksbündnisses in Frankreich, der Neuen Volksfront, haben wieder einmal gezeigt: Absichtserklärungen rechter und rechtsextremer Politiker werden meist verharmlost.

Trotz aller historischer Erfahrung werden jetzt wieder jede Menge Beruhigungspillen verteilt: „So schlimm wird es nicht kommen“, „Das ist ja so krass nicht gemeint“. Kommen zweifelhafte Erklärungen von links und weit links her, ist meist Feuer am Dach, wie der Aufschrei der Wirtschaftsvertreter in Frankreich gezeigt hat.