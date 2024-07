Ab Montag wird jeder zweite Bus direkt von Praterstern bis Floridsdorf fahren – ohne Zwischenhalte.

Teilweise ist es aktuell mühsam, sich in Wien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Das liegt unter anderem an der Teilsperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf. Die ÖBB legen jetzt beim Schienenersatzverkehr, der diese ausgleichen soll, nach: Ab Montag, dem 29. Juli, ist jeder zweite Bus wochentags ohne Zwischenhalt zwischen Praterstern und Floridsdorf unterwegs. Die Bauarbeiten auf der Stammstrecke selbst sollen am 2. September abgeschlossen sein.

Nachdem man bereits in den ersten Tagen die Busflotte aufgestockt und die Intervalle verdichtet habe, kommen nun wegen der starken Nachfrage und auf vielfachen Wunsch die Direktbusse zum Einsatz, so die ÖBB am Freitag in einer Aussendung. Die Intervalle bleiben gleich: vier Minuten in der Hauptverkehrszeit, tagsüber im Fünf-Minuten-Takt. Jeder zweite Bus wird so wie bisher auch die Stationen Handelskai und Traisengasse anfahren. (APA)