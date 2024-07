BluescreenDay: Crowdstrike Memes begeistern das Netz

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagt ein altes Sprichwort. Das gilt auch für Crowdstrike und den Tag, der wohl als „Bluescreen-Tag“ in die Geschichte eingehen wird.

Weltweit kam es am Freitag zu IT-Ausfällen. Von Flughäfen bis hin zu Kassen in Supermärkten und Geschäften. In Deutschland waren gar die Systeme in Krankenhäusern betroffen, weswegen einige Operationen verschoben werden mussten. Ein einziges fehlerhaftes Update reichte aus. Die IT-Abteilungen von Australien bis Europa waren gefordert und sind es zum Teil noch. Auch wenn das verantwortliche Unternehmen das Update zurückgezogen hat, war der Schaden auf vielen Rechnern bereits geschehen. Ein manueller Workaround wurde bereitgestellt. Teilweise waren mehrere Neustarts nötig, um das System wieder auf die Beine zu bekommen. In all dem Stress und den unter Hochdruck arbeitenden IT-Abteilungen geht aber auch der Humor nicht verloren, wie ein Blick in die Sozialen Netzwerke zeigt. Galgenhumor darf niemals fehlen. Eine kleine Sammlung.

Der 19. Juli geht womöglich in die Geschichte ein. Als offizieller Bluescreen-Tag.

Nicht der erste und sicher auch nicht der letzte, der sich spaßhalber zum Sündenbock für den heutigen Bluescreen-Tag macht.

Der Wikipedia-Eintrag wurde schon wieder zurückgenommen, aber der Autor sah das zweite dunkle Zeitalter gekommen, in dem die KI die Weltherrschaft übernahm. Zum Glück ging es deutlich glimpflicher aus.

Wer hatte schon einmal einen handgeschriebenen Boardingpass? Den sollte man sich auf jeden Fall aufheben.

Ideen für das nächste Halloween-Kostüm gesucht? Der personifizierte Bluescreen:

Manche Dinge werden auch nie alt.