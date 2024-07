Ein Coming-Out und der Kampf von Lewis Hamilton für mehr Diversität

Vor dem Großen Preis von Ungarn treffen die weltweit auftretenden technische Probleme Mercedes besonders hart. Lewis Hamilton wird wegen etwas anderem laut.

Mit breiterer Brust hätte Mercedes kaum zum Rennwochenende für den Großen Preis von Ungarn anreisen können. Doch ausgerechnet vor dem ersten Training am Freitag setzte es für die zuletzt so erfolgreichen Silberpfeile einen Dämpfer. Die weltweit auftretenden IT-Probleme trafen sie besonders hart, schließlich ist Crowdstrike (jene Sicherheitsfirma, die für das fehlerhafte Programm-Update von Windows-Computern verantwortlich ist) Partner des Formel-1-Rennstalls. Sämtliche Monitore des Teams blieben beim Einschalten in der Früh schwarz (bzw. blau), die Systeme konnten im Anschluss aber rechtzeitig wieder hochgefahren werden.

Die Hoffnung bei den Silberpfeilen lebt, dass am Sonntag (15 Uhr, live, ORF 1) am Hungaroring ein Sieg-Hattrick eingefahren werden kann. Ein derartiges Kunststück wäre vor ein paar Monaten noch als Spinnerei abgetan worden, doch nun ist Mercedes durch die Erfolge in Spielberg (George Russell) und Silverstone (Lewis Hamilton) das erste Team seit Ferrari (2022), das Red Bull zweimal in Folge schlagen konnte.

George Russell und Mercedes sind wieder in der Erfolgsspur. Reuters/Marton Monus

Hamilton hat auf der Strecke in Mogyoród bereits acht Mal gewonnen und stellte im Vorjahr seine bisher letzte Pole Position auf. „Ich liebe Ungarn“, sagte der 39-jährige Brite. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dort zu fahren, aber auch auf den Weg, auf dem wir uns befinden, und auf die Tatsache, dass das Auto langsam zum Leben erwacht und sich großartig anfühlt.“

„Positiver Trend“

Teamchef Toto Wolff geht es aktuell auch darum, die Erwartungshaltung zu moderieren und zu regulieren. „In den vergangenen Rennen haben wir mit dem W15 weitere Fortschritte erzielt. Das hat zu herausragenden Ergebnissen in Österreich und Silverstone geführt. Wir wissen jedoch, dass wir noch kein Auto haben, mit dem wir an jedem Wochenende um Siege kämpfen können“, erklärte der Wiener. Er hoffe aber, „dass wir unseren positiven Trend beibehalten und die erste Saisonhälfte so stark wie möglich abschließen können“. Der Hungaroring hat einen anderen Charakter als die Strecken in Spielberg und Silverstone.

Eine Runde ist eher langsam, es gibt viele enge und kurvige Abschnitte. Monaco ohne Mauern – so lautet die hin und wieder gehörte Beschreibung. Damit am besten zurecht kam in den vergangenen beiden Jahren Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot visiert nun seinerseits einen Sieg-Hattrick an.

Es begann hier

Indes rückte dieser Tage ein Kampf abseits des Asphalts einmal mehr in den Fokus – speziell für Hamilton. Dass Ralf Schumacher seine Homosexualität jüngst öffentlich gemacht hat, bezeichnet der Brite als „positive Botschaft“ in einer Rennserie, die viele Jahrzehnte vom Macho-Image geprägt war. „Er hat sich in der Vergangenheit offensichtlich nicht wohlgefühlt, es zu sagen“, meinte Hamilton.

Lewis Hamilton (l.) und Sebastian Vettel. APA/AFP/Andrej Isakovic

Dass das nicht mehr so ist, ist auch ein Verdienst des Mercedes-Stars sowie von seinem ehemaligen Rivalen Sebastian Vettel. „Die Veränderung begann hier, als ich mit Seb auf dem Grid stand und wir dagegen gekämpft haben, was die Regierung machte“, erinnerte sich Hamilton an den Großen Preis von Ungarn vor drei Jahren.

»Die Veränderung begann hier, als ich mit Seb auf dem Grid stand und wir dagegen gekämpft haben, was die Regierung machte.« Lewis Hamilton über Proteste in Ungarn

Vettel hatte bei der ungarischen Hymne ein T-Shirt in Regenbogenfarben und mit der Aufschrift „Same Love“ getragen – und er war dafür verwarnt wor­den. Auch Hamilton hatte damals Stellung zu einem geplanten Referendum gegen die Rechte von nicht heterosexuellen Menschen in Ungarn bezogen. Der Brite prangert seit vielen Jahren generell Verstöße gegen Menschenrechte und einen Mangel an Diversität sowie Inklusion an. Ironischerweise brachte ihm das auch Kritik von Ralf Schumacher ein.

„Seine Werte sind ganz wichtig und er kann die auch auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken vertreten. Die Frage ist nur, wieso er es immer im Mercedes-Anzug und an den Rennstrecken machen muss“, hatte dieser im November 2020 bei Sport1 gesagt. „Auch wenn Ralf meinte, es sei keine gute Idee, solche Dinge zu tun, hat er heute vielleicht seine Meinung geändert“, sagte Hamilton jetzt in Budapest.

„Können mehr machen“

Schumacher habe mit seinem Coming-out nun auch anderen den Weg geebnet, lobte der Brite. Und dennoch hielt er in Bezug auf Diversität und Inklusion in der Motorsport-Königsklasse fest: „Es ist eine Sache, zu sagen, dass etwas inklusiv ist, die andere ist es, eine Umwelt zu schaffen, in der sich Betroffene frei und wohlfühlen. Wir können zu 100 Prozent mehr machen.“ (stm/ag.)