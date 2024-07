Stilkolumne: Olympiagold für die Uniformen der Mongolei

Eine Goldmedaille geht noch vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris an die Uniform der Mongolei.

Reichlich digitale Lorbeeren heimste die Mongolei noch vor Start des sportlichen Bewerbs für die offizielle Uniform ihrer Olympioniken ein. Das ist umso überraschender, als sich hier die junge Designmarke Michel & Amazonka mit Sitz in der Hauptstadt Ulaanbaatar mit namhaften Modehäusern wie Ralph Lauren (USA), Berluti (Frankreich) oder Lululemon (Kanada) misst. Die mongolischen Athleten werden bei der Eröffnungszeremonie kommenden Freitag kunstvoll bestickte Westen in Blau und Perlmutt über fließend weißen Kaftans tragen. Die goldenen Stickereien auf Brust und Kragen zeigen in präziser Detailarbeit olympische Fackel und Ringe, aber auch Motive aus der mongolischen Staatssymbolik. Den Designerinnen und Schwestern Michel and Amazonka Choigaalaa ist es dabei gelungen, traditionelle Kleidung mit einem zeitgeistigen Stempel zu versehen. In den sozialen Medien wurden sie dafür gefeiert.

Die bis dato präsentierten Uniformen anderer Nationen wirken daneben spröde bis uninspiriert, obgleich die Modemetropole Paris als Austragungsort doch Ansporn für vestimentäre Höhenflüge geben sollte. So lässt Ralph Lauren, bereits zum neunten Mal Ausstatter der Sportlerinnen und Sportler, das US-Olympia-Team in anliegendem Denim und Blazern in rot-weiß-blau aufmarschieren und sie damit ein wenig alt aussehen.

Ja, selbst das französische Team in seinen marineblauen Blazern – warum müssen die Frauen um Himmelswillen auf die Ärmel verzichten? – mit bunt schillerndem Schalrevers ruft Sponsionsfeierlichkeiten im Familienkreis in Erinnerung. Die als Kooperation mit Kenzo entstandenen und von Kimonos inspirierten Zweireiher des Judoteams zumindest sind elegant ausgefallen. Und dann ist da noch Österreich. Ganz einfach ist es natürlich nicht, die Lederhose aus ihrem Kontext zu hieven und neu zu interpretieren. Der Versuch von Adelsberger mit angegrauten Lederhosen und -röcken und dazu beigen Leinenhemden und -gilets ist derweil ein wenig mutlos geraten. Stockerlplatz gibt es dafür keinen.