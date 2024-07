Einer langen Oper Reise in den Tod: „Tancredi“ in Bregenz

Sie zückt das Transparent für gleichgeschlechtliche Liebe: Anna Goryachova als Tancredi, der in der Inszenierung von Jan Philipp Gloger eine lesbische Frau ist.

Regisseur Jan Philipp Gloger inszeniert Rossinis „Tancredi“ mit einer weiblichen Titelfigur im Mafia-Milieu: Anna Goryachova und Mélissa Petit harmonieren – aber wirklich abheben will der Abend nicht.

Lang, quälend lang dauert Tancredis Sterben: Es ist ein zelebrierter Liebestod in Einsamkeit, dem das Publikum im Festspielhaus Bregenz da jenseits der Dreistundengrenze andächtig beiwohnt. Ein Liebestod, in geradezu spätromantischem Adagissimo und Pianissimo zärtlich ausgerollt von den Wiener Symphonikern unter Yi-Chen Lin – und natürlich von Anna Goryachova. Tödlich verwundet, schleppt sich die Mezzosopranistin als Tancredi noch einmal über Ben Baurs sich langsam bewegende Drehbühne, durch jenes pittoresk-feudale Anwesen des mafiösen Drogenbosses Argirio, in dessen Welt die Macht des Stärkeren regiert – und ein vermeintlicher „Ehrenkodex“.