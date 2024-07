Kapitänsregel: Auf Nimmerwiedersehen, liebe Rudelbildung!

Das EM-Experiment hat funktioniert. Die heimische Bundesliga zieht nach. Danke dafür.

Es war die wohl beste Entscheidung im Fußball seit sehr langer Zeit. Die bei der Europameisterschaft in Deutschland getestete und für erfolgreich befundene Kapitänsregel, wonach nur die jeweiligen Mannschaftsführer mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen, greift nun auch auf die europäischen Ligen über.

Nachdem am Dienstag der DFB die Regel für alle Spielklassen in Deutschland eingeführt hatte, zog am Donnerstag die österreichische Bundesliga nach. Weitere Ligen werden in den kommenden Tagen folgen, schließlich greift das neue Regulativ mit sofortiger Wirkung auch im Europacup. Auf nationaler Ebene einem anderen Regelwerk zu folgen wäre nicht nur skurril, sondern völlig sinnbefreit.