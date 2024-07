Tesla-Aktie: Zuerst schlechtester Platz, dann bester

Nur wenige Aktien schaffen es, über mehrere Zeiträume ganz vorn zu liegen. Doch manche tauchen immer wieder auf.

Unter allen 500 Aktien im US-amerikanischen S&P 500 Index war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres keine einzige schlechter als Tesla. Nun, knapp vier Monate später, hat sich das Bild gewendet: Keine Aktie konnte seit Anfang April so stark zulegen wie Tesla. Ob das schon die Trendwende für den E-Auto-Bauer ist, werden nicht zuletzt die Zweitquartalszahlen zeigen, die am Dienstagabend präsentiert werden sollen.