Warum das Handy im Urlaub plötzlich riesige Kosten verursacht

Während in der EU keine zusätzlichen Gebühren für Roaming anfallen, wird die Nutzung außerhalb teuer. Wie viel das Versenden von Fotos aus der Türkei kostet – und wie man ganz generell böse Überraschungen vermeidet.

Manche Menschen sollen auf Reisen so sehr mit dem Fotografieren beschäftigt sein, dass sie das Objekt vor der Linse gar nicht mehr „live“ erleben. Lassen wir die Ironie beiseite: Das Smartphone ersetzt heute bereits häufig den Fotoapparat und ist mit der Zahnbürste das wichtigste Reiseutensil geworden. Kontakt mit den Daheimgebliebenen via WhatsApp oder Social Media, Fotos und Videos, Infos über das Urlaubsland, die besten Restaurants und Shops, Autorouten und Wanderwege auf Knopfdruck: All das und noch viel mehr ist per Smartphone jederzeit und ganz einfach abrufbar. Ja, und telefonieren kann man auch noch.

Auch wenn der Euro (laut jüngster Statistik der Bank Austria) heuer in vielen bei den Österreichern beliebten Urlaubsländern von Griechenland über Italien und Kroatien bis zur Türkei, Ungarn und den USA deutlich mehr wert ist als zu Hause, muss man nicht das Geld zum Fenster hinauswerfen. Womit wir wieder beim Handy sind. Das kann nämlich – vor allem im EU-Ausland – zur Kostenfalle werden, wenn man ein paar wichtige Dinge übersieht. Aber auch innerhalb Europas lauern Tücken, die ins Geld gehen können.

Gebühren für Roaming – EU ist nicht Europa