EU-Gebiet rückt in Schussweite der Houthi-Miliz im Jemen

Spurensicherung am Schauplatz der Drohnenexplosion mitten in Tel Aviv. Zahlreiche Fensterscheiben wurden durch den Explosionsdruck zerbrochen. Reuters / Ricardo Moraes

Eine aus dem Süden der arabischen Halbinsel kommende Langstreckendrohne tötete in Tel Aviv am Freitag eine Person: Das ist nicht nur eine Niederlage für Israels an sich extrem gute Flugabwehr. Es zeigt auch, dass die schiitische Miliz von dem arabischen Armenhaus Jemen durchaus Zypern angreifen könnte.

Tel Aviv/Sanaa/Istanbul. Die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen stören seit dem Vorjahr den Schiffsverkehr im Roten Meer und wollen sogar schon Handelsschiffe im Mittelmeer beschossen haben, wofür es indes keine Beweise gibt. Am Freitag nahmen sie die israelische Metropole Tel Aviv ins Visier, mehr als 1800 Kilometer vom Jemen entfernt: Am frühen Morgen schlug eine Langstreckendrohne im Zentrum nahe einer Ausgehmeile ein und tötete mindestens einen Menschen.

Weitere Angriffe würden folgen, wenn Israel seinen Krieg in Gaza fortsetze, drohten Huthi-Funktionäre. Demnach wurde eine neuartige Drohne namens Yafa benutzt („Jaffa“ ist ein Synonym für Tel Aviv), die von der Flugabwehr nicht bekämpft wurde und sich technisch an ein iranisches Modell anlehnt. Später hieß es, das vom Roten Meer kommende Objekt sei zwar vom israelischen Radar erkannt worden, aber wegen nicht näher genannten menschlichen Versagens nicht beschossen worden.

Im Internet kursierte ein Video, auf dem eine Drohne über den Strand in Richtung der Hochhäuser fliegt, wenig später folgt die Explosion. Laut Medienberichten flogen noch drei Drohnen und eine ballistische Rakete gegen Tel Aviv, doch hätten US-Streitkräfte diese abgefangen.

Krieg gegen die Schifffahrt