„House of the Dragon“ Staffel 2, Folge 6: Diese Watschn war verdient

Episodenblog. Aufruhr in King‘s Landing. Ein Drache, der sich seinen Reiter selbst aussucht. Und ein Beruf rückt in den Fokus.

„House of the Dragon“, Staffel 2, Folge 6:

Recaps Jeden Montag neu, gesammelt sind sie hier zu finden: diepresse.com/got

Achtung: Spoiler!

Klar, die Serie heißt „House of the Dragon“, aber da schwirren in letzter Zeit doch erstaunlich viele Drachen herum. Reiterlose noch dazu, Vermothor, Silverwing und Seasmoke zählt sie Königin Rhaenyra in Folge sechs von Staffel zwei für uns auf. Stimmt es wirklich, dass nur Menschen mit bestimmter Abstammung diese reiten können – also Targaryens und die mit ihnen verwandten Velaryons? Darüber gibt es eine Debatte unter Fans, die die weißhaarige Familien verdächtigen, PR in eigener Sache zu betreiben.

Rhaenyra selbst glaubt jedenfalls an den Mythos, und nach dieser Folge ist man als Zuseherin geneigt, ihr zuzustimmen. Steffon Darklyn, in dessen Adern auch ein bisschen Blut der Targaryens fließt, mag sich aber auch nur ungeschickt angestellt haben, als er Seasmoke zu zähmen versuchte. Kurz glaubte er zu triumphieren, über diesen Gott mit Flügeln, wie er meint – ehe er in den Flammen stirbt.

Dieser Drache sucht sich seinen Reiter selbst aus: Einen Sohn von Corlys Velaryon. Die Episode löst das Rätsel um Addam of Hull und seinen Bruder Alyn: Sie sind uneheliche Söhne von Corlys, und Alyn rasiert sich den Kopf, weil dort weißblonde Haare sprießen. Aber nicht ihn wählt Seasmoke, sondern seinen dunkelhaarigen Bruder (mutmaßlich, ganz genau sehen wir das nicht).

Die Brüder Addam (Clinton Liberty) und Alyn (Abubakar Salim). Jetzt wissen wir auch, wer ihr Vater ist. Sky/HBO

Eine Frage stellte sich mir bei der Szene mit Steffon, denn hier rückt ein Beruf ins Zentrum, den ich bisher nicht wahrgenommen habe: Drachenwächter, die mit Kommandos auf Valyrisch und Stecken die Ungeheuer im Zaum zu halten versuchen. Haben sie Seasmoke gesattelt? Später fliegt er ohne Sattel über Driftmark. Warum reiten sie ihn nicht? Einen der Wächter werden wir nicht mehr fragen können, er schneidet sich im Drachenfeuer die Kehle durch (in Großaufnahme, eh klar).

Ein wilder, noch namenloser Drache wütet in der Vale of Arryn. Wenn ich den Gesichtsausdruck der drachenlosen Tochter Daemons, Rhaena, richtig deute, werden wir ihn bald zu Gesicht bekommen. Sie wirkt unausgelastet beim Babysitten, und auch nicht gerade glücklich, als die wenig freundliche Lady Jeyne sie und Rhaenyras jüngere Söhne nach Pentos verabschieden möchte.

Rhaena (Phoebe Campbell), nicht happy in der Vale Theo Whiteman

Ein bisschen mühsam finde ich inzwischen die Plots von Daemon und Rhaenyra. Daemon durchlebt in Halluzinationen die Vergangenheit und bereut, wie er seinen Bruder behandelt hat. Immerhin löst sich die Pattstellung um den siechen Riverrun-Herrscher Grover Tully auf, der (dank Alys Rivers) das Zeitliche segnet. Nun kann Daemon endlich mit Erbe Oscar Tully verhandeln und das Heer aufbauen, das Rhaenyra so dringend braucht.

Die leidet nämlich sehr an Selbstzweifeln, und glaubt nicht daran, den Krieg gegen ihren Halbbruder gewinnen zu können. Ihre Watschn für Lord Bartimos – die dieser ob seiner ständigen Nörgelei echt verdient hat – reicht nicht zum Befreiungsschlag. Vielleicht der heiße Kuss mit der ihr erstaunlich ergebenen Mysaria? Die wächst mir langsam ans Herz. Sie erzählt von Missbrauch durch ihren Vater – und schmiedet einen cleveren Plan: Dem hungernden Volk von King‘s Landing schickt sie Essen im Namen Rhaenyras. Der Widerstand in der Hauptstadt keimt.

Alicent (Olivia Cooke) wird von ihrem Sohn Aemond (Ewan Mitchell) entlassen Sky/HBO/Theo Whiteman

Mysarias Pläne könnten aufgehen, denn Prinzregent Aemond kennt nur die Sprache der Härte. Mit Gewalt, einer unheiligen Allianz mit der Triarchy, will er die Seeblockade gegen King‘s Landing brechen. Seine Mutter Alicent Hightower entlässt er kurzerhand aus dem Small Council. Abnabelung royal. Immerhin lässt er nach Opa Otto schicken, den er wieder zur Hand machen will – so dieser denn auffindbar ist. Die Reise mag sich für Otto gar nicht auszahlen, denn wer weiß, wie lange Aemond herrschen wird. Wobei der wiedererwachte Aegon nicht gerade willig wirkt wieder zu regieren (oder sich zu erinnern, dass sein Bruder ihn fast getötet hat).

Übrigens würde ich mir in der Serie einen Exkurs über Feuer und Drachenfeuer wünschen. Ersteres überleben die Targaryens doch im Normalfall, und zweiteres? Hatte Aegon nur Glück? Ist Vhagars Feuer stärker als jenes von Meleys und Sunfyre? Oder ist seine Haut dicker? Bei so vielen Drachen sollte doch eine kleine Studie möglich sein.

Kein guter Peptalk: Aegon (Tom Glynn-Carney) und Lord Larys (Matthew Needham) Sky/HBO/Theo Whiteman

Random Beobachtungen:

Wirklich schlechter Pep Talk von Lord Larys für den „Krüppel“ Aegon: „They will underestimate you and that is your advantage.“ Wer unterschätzt schon einen König?

Wer wie ich schon wieder vergessen hat, wer denn diese Triarchy ist, mit der Aemond einen Deal eingehen will: Eine Art Piratenvereinigung aus den Free Cities, die jahrelang die strategisch wichtige Inselgruppe Stepstones (und damit Corlys) terrorisiert hat. Anführer war der „Crabfeeder“, der grausliche vernarbte Typ mit der Maske, aber den hat Daemon längst erledigt.

Welche Kommandos geben die Drachenwächter Seasmoke? Rybas (Gehorche) und Dohaeris (Diene). Hat nix genutzt.

Alicent fragt ihren Bruder Gwayne nach ihrem Sohn Daeron aus, der auf seiner Burg in Oldtown aufwächst: Loyal, clever und gütig sei der 16-Jährige, spiele die Laute und könne mit dem Schwert umgehen. Wir halten also Ausschau nach einem süßen Teenager mit Saiteninstrument.

Zitate der Woche:

Alicent zu Aemond: „You have the impetuousness of youth and its arrogance, neither of which is desired in a King.“

Alys zu Daemon: „You are not the player but a piece on the board. As am I for that matter.“

Rhaenyra zu Lord Bartimos: „It is my fault, I think, that you have forgotten to fear me.“