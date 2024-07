Sidi Larbi Cherkaoui: „Greta Thunberg ist wie Kassandra“

Ich wollte ein Stück über ein Tabu machen: den Tod. Die Leute wollen nicht darüber sprechen. Der Tod war aber sehr präsent in meinem Leben: Mein Vater und Großvater sind gestorben, als ich jung war. Meine Tante starb an Krebs. Da war der Tod sehr nahe. Sehr real. Ich kann auch nachvollziehen, dass jemand sterben will. Als ich etwa fünf Jahre alt war, wollte ich nicht mehr leben. Ich dachte, die Welt wäre zu schrecklich. Meine Mutter hat dann gesagt: „Es gibt so viele Menschen, denen du wichtig bist, die dich lieben.“ Und ich habe die Augen gerollt. Ich erinnere mich noch genau. Noch heute glaube ich, dass die Welt nicht für alle ist. Es gibt viel unnötiges Leid.