Die Wartehalle auf dem Flug- hafen Berlin-Brandenburg war am Freitag voll. Getty Images/Sean Gallup

Der Berliner Flughafen versank wegen der Crowdstrike-Panne im Chaos: Gerade hatten die Sommerferien begonnen.

In der deutschen Hauptstadt hatten gerade die Sommerferien begonnen, als am Freitagvormittag am Flughafen die Bildschirme blau wurden. Rund 86.000 Menschen waren für den traditionell hektischen Reisetag erwartet worden. Statt Sonne, Strand, Meer gab es für sie erstmal: Polizisten vor den Check-In-Schaltern, gestrichene oder verspätete Flüge und viel, viel Chaos.