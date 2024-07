Globale IT-Ausfälle: Dieser Schock kann heilsam sein

Auch in Neu-Delhi war der Flughafenbtrieb gestört.

Die IT-Ausfälle rund um den Globus erinnern an die Bedrohung der kritischen Infrastruktur. Der Westen muss rasch Lehren daraus ziehen. Seine Feinde werden es tun.

Ein paar Stunden lang waren alle Teile der vernetzten Welt in der Erfahrung verbunden, sich nicht verbinden zu können. Überall starrten Windows-Nutzer auf das gleiche Blau, in den gleichen Bluescreen. Und vermutlich empfanden sie auch die gleiche Ohnmacht, als sich das Chaos entfaltete. Von Flughäfen und Bankomaten konnte nicht abgehoben werden. Fernsehsender fielen aus und sogar Operationen in Krankenhäusern. Der 19. Juli 2024 war wie ein globaler Crashkurs über die Verwundbarkeiten einer vernetzten Welt. Kaum jemand, der nicht irgendjemanden kannte, der betroffen war.