Olympischer Friede? Wie soll das funktionieren?

Am Freitag wird das olympische Feuer in Paris entzündet (Bild aus Turin 2006). APA/Comyan /Frank May

Ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ein Verräter der europäischen Idee? Papst Franziskus ein unpolitischer Tagträumer? Wann und wie kann Russlands Ukraine-Krieg gestoppt werden?

Ich weiß nicht, ob Sie dem Ereignis entgegenfiebern. Gemeint sind nicht die ORF-Sommergespräche, die am 5. August starten, die Nationalratswahl oder die US-Wahl. Zeitnäher, am Freitag, beginnen die Olympischen Spiele. Über die Wasserqualität der Seine haben wir mittlerweile mehr erfahren als uns lieb ist. Über den Olympischen Frieden wiederum weniger.

Das blieb dem Papst vorbehalten, der derzeit im drückend heißen Rom den der Sonne gnadenlos ausgesetzten Petersplatz Touristen überlässt (nur wer unbedingt muss oder ein großes Maß an Leidensfähig mitbringt, ist zu dieser Zeit in Rom). Auf seine Generalaudienz verzichtet er in diesen Tagen. Franziskus hat aber in einer schriftlichen Botschaft an die Welt daran erinnert, dass in der Antike knapp vor und während der Spiele eine Waffenruhe als vereinbart galt.

„Die Olympischen Spiele bringen von Natur aus Frieden und keinen Krieg.“ So die Annahme/Hoffnung des Papstes. Und wie er weiter schreibt (oder schreiben lässt): „In dieser sorgenvollen Zeit, in der der Weltfrieden ernsthaft bedroht ist, hoffe ich inständig, dass jeder bereit sein wird, diesen Waffenstillstand zu respektieren, in der Hoffnung auf eine Lösung der Konflikte und eine Rückkehr zur Harmonie.“

Ein frommer Wunsch? Ein Wunsch, sicher. Genauso wie wir dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban keine unlauteren Motive sondern genau diesen Wunsch als Antrieb unterstellen wollen. Als Antrieb für seinen viel kritisierten Ausflug nach Moskau. Da durfte er unabgesprochen mit den EU-Spitzen an einem plötzlich sehr, sehr kleinen Tischchen - verglichen mit der sechs-Meter-Tafel bei Treffen mit Emmanuel Macron und Olaf Scholz - neben Wladimir Putin sitzen.

Wer will keinen Frieden?

Ja wer wollte keinen Frieden?! Vor während und nach den Olympischen Spielen. Frieden nicht nur für die Ukraine, für Israel, den Gaza-Streifen, Sudan,... Die Welt ist eine Welt des Unfriedens, ist sie immer gewesen. Das heißt nicht, dass Krieg quasi als naturgegeben hinzunehmen ist. Aggressoren müssen Konsequenzen ihres Handelns gegen internationales Recht und Menschenrecht tragen. Vermittlung muss dennoch trotz aller Widrigkeiten versucht werden.

Wenn der Papst die Nummer zwei im Vatikan, Kardinalstaatsseketär Pietro Parolin, in dieser Woche fünf Tage in die Ukraine schickt, wird das keinen realpolitischen Durchbruch in irgendeine Richtung erwirken. Aber es ist ein Zeichen, dass die Ukraine nicht vergessen ist. Dass das Gesetz des Dschungels, des Stärkeren, nicht Gesetz der Menschheit sein kann.