Der Weg zum Millionär

Einer der Unterschiede zwischen Österreich und den USA, der mir in der Debatte um die „Vermögensverteilung“ immer wieder auffällt: In Österreich geht es darum, wie man denen da oben etwas wegnehmen kann. In den USA geht es darum, wie man es selbst dorthin schaffen kann.



Stefan Riecher

Economist-Korrespondent in New York





Guten Morgen aus New York,

dank des „Global Wealth Report“ der Boston Consulting Group wissen wir nun also, dass es in Österreich schon mehr als 50.000 Millionäre gibt. Die Vermögensverteilung in der Alpenrepublik sei ungleich, war in den Medien zu lesen. Der Report werde auch den Ruf nach höheren Steuern für Vermögende einmal mehr lauter werden lassen, hieß es weiter.

Das sagt so ziemlich alles. Zunächst das Wort „Vermögensverteilung“.