Song der Woche: Jede Nacht träumt er vom Betrug

Donald Glover alias Childish Gambino hat sein letztes Album veröffentlicht – mit dem feinen „In the Night“, einem hintergründigen, träumerischen Song.

Childish Gambino: „In the Night (ft. Jorja Smith & Amaarae)“. Wenige Schauspieler bringen ihre Karriere vor der Kamera und ihre Leidenschaft für Musik scheinbar so mühelos unter einen Hut wie Donald Glover alias Childish Gambino. Mit dem nun erschienenen sechsten Album, „Brando Stone & the New World“, wird das Musikprojekt aber zu Grabe getragen. Er habe einfach realisiert, dass es damit vorbei sei, sagte der 40-Jährige der „New York Times“. Schade. Am Bildschirm wie in der Musik hat er etwas Anziehendes, Leichtfüßiges, dieser Glover, und doch Hintergründiges – wie dieser Song, die zweite Single aus dem neuen Album, eine entspannte RnB-Nummer mit warmen Synthies und Afrobeat-Rhythmus. „Every night I dream of you“, singt er sanft, begleitet von der britischen Newcomerin Jorja Smith. Er, das Landkind aus Georgia, fühlt sich ihr unterlegen, deren Körper gemacht ist für (die Traumfabrik in) Kalifornien. Er träume von ihr, jede Nacht. Sie aber hat einen anderen. Und doch ist das kein sehnsüchtiges Schmachten aus der Ferne, sie ist ihm erlegen. Von Heimlichkeiten ist dann die Rede, „I never wanted happiness, I just wanna be with you“, gesteht Smith. Sieht ihn, wenn sie die Augen schließt – und vom Verbotenen träumt.