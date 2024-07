Ein Countdown für Joe Biden und die Demokraten

Joe Biden am vorigen Samstag in Rehoboth Beach, als ihn der Secret Service nach dem Attentat auf Donald Trump aus der Kirche holte.

Joe Biden am vorigen Samstag in Rehoboth Beach, als ihn der Secret Service nach dem Attentat auf Donald Trump aus der Kirche holte. Reuters / Tom Brenner

Joe Biden hat sich in die Quarantäne in sein Strandhaus in Rehoboth Beach zurückgezogen. Dort berät er mit der Familie und seinem Stab über das Vorgehen. Der Druck für einen Rückzug ist inzwischen übermächtig.

Nach dem republikanischen Parteitag in Milwaukee wandte sich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Nation einem Strandstädtchen in Delaware an der US-Ostküste zu. Seit Mittwochnacht hält sich Joe Biden in seinem Feriendomizil in Rehoboth Beach am Atlantik auf, um sich von seiner Corona-Erkrankung auszukurieren – und seine Kandidatur zu überdenken.

In 72 Stunden, so überschlugen sich die Nachrichtensender am Freitag, wolle der Präsident eine Entscheidung treffen. Die Zeichen standen dabei eher auf Rückzug. Zu übermächtig war der Druck aus der Elite der Partei geworden: aus dem Kongress, von den Granden Nancy Pelosi und Barack Obama und nicht zuletzt aus Kreisen der Großspender von Hollywood über Silicon Valley bis zur Wall Street.

„Wenn der Trend nach unten geht, geht er überall nach unten“