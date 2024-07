Verbote, Faxmaschinen und Elektroautos

Statt mit Regulierungen und Verboten zu agieren, das Spiel der Kräfte auf den Märkten also zu erschweren, schlagen Ökonominnen eine Ergänzung dieser Kräfte vor. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein einfaches Verbot von „schmutzigen“ Technologien wirklich die schlechteste Option wäre.

Vor Kurzem sprachen sich ÖVP-Mitglieder der Bundesregierung gemeinsam mit Industrievertretern gegen das geplante Aus für Verbrennungsmotoren aus und forderten eine „Regulierungspause“. Begründet wurde dies unter anderem mit dem Verweis auf darauf, dass niemand auf die Idee gekommen sei, „das Faxgerät zu verbieten, die Telefonzelle zu verbieten oder die Pferdekutsche zu verbieten“, und dass wir „alle Möglichkeiten“ brauchen.

Ein völliges Verbot einer hohe CO 2 -Emission verursachenden Technologie findet sich auch kaum in der Liste der von Ökonominnen empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Statt mit Regulierungen und Verboten zu agieren, das Spiel der Kräfte auf den Märkten also zu erschweren, schlagen Ökonominnen eine Ergänzung dieser Kräfte vor. An erster Stelle stehen hier CO 2 -Steuern und der Emissionshandel. Beide führen dazu, dass CO 2 -Emissionen teurer werden. Der Wettbewerb zwischen den Anbieterinnen soll garantieren, dass die Produktion von denjenigen durchgeführt wird, die dies zu niedrigsten Kosten tun können. Die effizientesten und zugleich saubersten Technologien werden sich durchsetzen. Vielleicht gehört die Pferdekutsche ja dazu.

So scheint die Meinung der Regierungsvertreter aufs Erste durch ökonomische Lehrmeinung gedeckt. So einfach ist die Sache nur leider nicht. Um zum Beispiel die richtige Höhe einer CO 2 -Steuer zu bestimmen, muss man den Schaden, den eine zusätzliche ausgestoßene Tonne CO 2 verursacht, kennen. Das Gleiche gilt beim Emissionshandel: Man müsste die optimale Grenze der Emissionen kennen. Außerdem sind Maßnahmen wie CO 2 -Steuern in wirksamer Höhe oder Emissionshandel mit entsprechenden Grenzen unpopulär, da sie ja bewusst die Kosten verschmutzender Technologien und folglich Konsumentenpreise erhöhen.

Deshalb greift die Politik lieber zu Subventionen. Mit dem „Inflation Reduction Act“ in den USA fördert die Biden-Regierung mittels Steuergutschriften Investitionen in erneuerbare Technologien. Die Schwierigkeit, den Klimawandel mithilfe von Subventionen zu bekämpfen, liegt darin, dass die Regierung entscheiden muss, welche „grünen“ Technologien sie fördern will und welche nicht. Eine mit Steuergeldern finanzierte Wette auf die „richtige Technologie“ ist jedenfalls eine sehr riskante Wette.

Angesichts dieser Schwierigkeiten stellt sich die Frage, ob ein einfaches Verbot von „schmutzigen“ Technologien wirklich die schlechteste Option wäre. Schließlich steht außer Streit, dass die Emissionen drastisch reduziert werden müssen. Verbote können auch erfolgreich sein und ihr Ziel erreichen. So hat zum Beispiel das Verbot von FCKW die Ozonschicht gerettet. Zu wenig Regulierung kann außerdem den Fortschritt bremsen. Regulierung bedeutet oft die Vorgabe eines Standards, und man nicht warten, welcher Standard sich durchsetzt. Der Blick auf den Handykabelsalat an der heimischen Steckdose mag die Sehnsucht nach mehr statt weniger Regulierung wecken. Sogar der nicht gerade als marktfeindlich bekannte britische „Economist“ konnte sich für ein Verbrennerverbot etwas erwärmen.

E-Autos und das Henne-Ei-Problem

Ein Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren kann gerade deshalb Sinn machen, weil E-Autos derzeit noch kein perfekter Ersatz für sie sind. Die Fahrerin eines Autos mit Verbrennungsmotor findet fast immer eine Tankstelle, die sie mit dem verbleibenden Treibstoff erreichen kann. Das Fehlen eines entsprechenden Netzes von Ladestationen schreckt hingegen vom Kauf eines E-Autos ab. Ladestationen unterliegen einem Henne-Ei-Problem: Wenn nur wenige Elektroautos unterwegs sind, gibt es wenig Anreize, neue Stationen zu bauen, was wiederum die Nachfrage nach den Fahrzeugen reduziert.

Ein Verbrennerverbot ab einem verbindlichen Zeitpunkt kann dieses Henne-Ei-Problem lösen, in dem es Erwartungen von Konsumentinnen und Unternehmen aufeinander abstimmt: Die Unternehmen wissen, dass es bald mehr E-Autos geben muss, und die Konsumentinnen wissen, dass das Netzwerk an Ladestationen ausgebaut wird. Automobilhersteller und ihre Zulieferer sind dann eher bereit, ihre Entwicklungsausgaben in E-Autos zu stecken. Die steigende Zahl an E-Autos ginge auf Kosten von Autos mit Verbrennungsmotoren.

Das Henne-Ei-Problem führt uns zurück zur eingangs erwähnten Faxmaschine. Eine Faxmaschine hatte nur einen Wert, wenn genügend andere, denen man Schriftstücke zusenden wollte, auch eine Faxmaschine hatten. So gesehen hätte eine Regierung, die den Umstieg auf Fax fördern wollte, nicht die Faxmaschine verbieten sollen, sondern die Briefpost. Im Unterschied zur Briefpost verursachen Verbrennungsmotoren eben klimaschädliche Emissionen. Ein Nein zum Verbrenner-Aus scheint weniger mit Fax-Vergleichen ökonomisch begründet als das Resultat erfolgreicher Lobbyarbeit einer in Verbrennungsmotoren investierten Automobilindustrie.